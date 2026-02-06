Festival del Frito Cartagenero reportó ventas superiores a $9.200 millones

Las Fiestas de la Candelaria, con el Festival del Frito Cartagenero sobresaliendo como uno de los principales dinamizadores de la economía popular en 2026, alcanzaron un impacto estimado en $9.285 millones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Así lo determinó una medición realizada por el Departamento de Investigaciones de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), en alianza con la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de su Secretaría de Hacienda Distrital y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

El estudio, que incluyó un trabajo de campo a través de la aplicación de una encuesta a 761 asistentes para medir su perfil y nivel de gasto durante el evento, dio como resultado la determinación del efecto directo del gasto de los organizadores, el efecto indirecto asociado al gasto de asistentes residentes y no residentes en Cartagena, y el efecto inducido neto, que refleja la derrama en la economía local.

Los resultados de la medición precisan que de la cifra total del impacto económico, el 58% correspondió al gasto realizado por los visitantes, equivalente a $5.408 millones. Le siguió el efecto multiplicador o “derrama económica”, con una participación del 22%, es decir, $2.033 millones; y finalmente el gasto de los organizadores de las fiestas, que representó el 10%.

“Invertir en logística y en la mejor organización que merecen los eventos que nos congregan como cartageneros y nos motivan a ser los mejores anfitriones con todo visitante siempre será el camino correcto. Nuestro gobierno nunca escatimará esfuerzos para venerar a nuestras tradiciones, brindarles lo mejor a nuestras matronas, gestores culturales, artesanos y emprendedores. Así se construye una mejor ciudad: unión, cultura, crocancia, fritos, pasteles, dulces, música, alegría y muchas sonrisas”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Los sectores económicos más beneficiados fueron alojamiento y servicios de comida (66% del efecto económico total), seguido a una considerable distancia por actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo (13%). Los demás sectores registraron participaciones inferiores al 10%.

A pesar de los estragos ocasionados por el frente frío que atravesó el Caribe en los dos últimos días del Festival del Frito Cartagenero, las ventas de estos y otros productos alcanzaron un total de $1.556 millones, lo que reafirma la relevancia del festival como motor de ingresos para los pequeños comerciantes y emprendedores locales.

“Cada año la directriz que tenemos, por parte del alcalde mayor Dumek Turbay, es redoblar la oferta de experiencias que brindamos en cada festival o evento que lideramos. Toda ambición, esfuerzo y largas jornadas de planificación, coordinación y control valen la pena, si se trata de ponderar la cultura gastronómica de Cartagena. Es un gran aliciente que la popularidad y el impacto que el FestiFrito tiene en los bolsillos de la gente sea medible y sobresaliente”, expresó Lucy Espinosa, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

Y destacó: “Las matronas, cocineros y emprendedores quedaron felices por todo lo que generó este evento para sus hogares y los turistas se fueron contentos al vivir esta grata experiencia. Eso es un gran insumo para que ellos promocionen a Cartagena al regresar q sus ciudades o países de origen”.

El perfil de los asistentes

En cuanto al perfil de los asistentes, 98.252 personas según registros de ingreso, las encuestas realizadas por el Departamento de Investigaciones de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC) señalan que el 60,18% fueron mujeres y el 39,68% hombres.

Por condición ocupacional, el 47% eran empleados, seguidos por trabajadores independientes (26,15%) y estudiantes (13,53%); en conjunto, estas categorías representaron cerca del 96% del total de asistentes.

Se destaca que el 93% de los asistentes, cerca de 100 mil personas, reside en Cartagena, lo que evidencia una alta apropiación local del evento; y entre el 7% restante sobresale la afluencia de personas provenientes de ciudades como Bogotá y Medellín, y de países como Perú y Argentina.

El principal motivo de viaje de los visitantes nacionales e internacionales fue vacaciones y ocio, con una participación del 89%, y aprovecharon su estadía en la ciudad para asistir al festival.

Finalmente, el estudio muestra una alta fidelidad del público al Festival del Frito Cartagenero, puesto que el 79,11% de los asistentes aseguró haber participado en ediciones anteriores. Asimismo, el 86,96% calificó como buena la organización del evento, reflejando una percepción positiva sobre su desarrollo.