Encuentran boa de casi dos metros dentro de una casa en Magangué, Bolívar

Uniformados del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar atendieron el llamado oportuno de la comunidad, que alertó sobre la presencia de una boa al interior de una vivienda.

Al llegar al lugar, los policías realizaron el procedimiento de manera segura y especializada, logrando el rescate de una boa de aproximadamente dos metros y medio de longitud, sin que se presentaran personas lesionadas.

El ejemplar fue dejado a disposición de la Corporación Regional Sur de Bolívar (CSB), entidad encargada de su valoración, protección y posterior reubicación en su hábitat natural.

“El objetivo del rescate fue prevenir cualquier riesgo potencial para la comunidad local. Una vez la boa sea valorada y esté en condiciones óptimas, será liberada en su hábitat natural, lejos de las zonas pobladas”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante de la Policía en Bolívar.

El oficial también hizo un llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato este tipo de hallazgos a las autoridades policiales o ambientales, evitando cualquier contacto directo con los animales.

Consejos prácticos en caso de encontrarte una serpiente dentro de tu vivienda:

-Mantén la calma y no intentes atraparla: Evita movimientos bruscos o acercarte demasiado. No intentes manipularla, golpearla o matarla.

-Aléjate y asegura el área: Retira a niños, mascotas y demás personas del lugar. Cierra la puerta de la habitación y trata de mantener a la serpiente acorralada en un espacio reducido.

-Llama de inmediato a las autoridades: Contacta a la Policía Ambiental, Bomberos o la entidad ambiental de tu región.

-Ellos cuentan con el equipo y la capacitación para realizar el rescate de forma segura.

-No pierdas de vista al animal: Mantén una distancia prudente y observa dónde se encuentra, para informar con precisión a quienes lleguen a atender la situación.

-Evita remedios caseros o improvisaciones: No uses palos, agua caliente, químicos ni intentes “empujarla” hacia afuera. Esto puede estresar a la serpiente y volverla más agresiva.