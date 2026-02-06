En Calamar- Bolívar falleció joven por ataque a bala: responsables huyeron

Caracol Radio conoció el reporte donde se informó sobre la muerte violenta de SAHETD EMILIO GONZALEZ GAMERO, de 19 años.

Los hechos se presentaron cuando la víctima estaba en un puesto de fritos y fue abordado por un sujeto desconocido que sin mediar palabra le disparó y huyó del lugar. El joven alcanzó a ser auxiliado por la comunidad y transportado por la comunidad hasta el hospital donde se produjo su deceso.

Dijo la policía que SAHETD registra cuatro anotaciones como indiciado en el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA por el delito de Fabricación, Tráfico o Porte de Armas de Fuego, teniendo como última captura el 12 de enero del presente año.

Por ahora no hay capturados y todo apunta a un ajuste de cuentas.