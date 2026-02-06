Defensoría del Pueblo emite nueva alerta por confrontación armada en cuatro municipios de Bolívar

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 003 de 2026 para los municipios de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, en el sur de Bolívar, ante el agravamiento del conflicto armado por el control de un corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El informe advierte una disputa entre el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y el ELN, con presencia de disidencias de las antiguas Farc, por economías ilegales como la minería ilícita, el narcotráfico y la extorsión.

Se alerta sobre nuevas tácticas de guerra, como el uso de drones con explosivos y la instalación de minas antipersonal, que ponen en alto riesgo a la población civil.

Entre los más afectados están líderes sociales, niños y adolescentes, comunidades rurales, docentes y mujeres, quienes enfrentan amenazas, reclutamiento forzado, desplazamientos y violencia.

La Defensoría pidió una intervención urgente del Estado para evitar un mayor escalamiento de la violencia y proteger los derechos humanos en la región.