Colombia inicia la construcción de su primera fragata

La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval,Marítima y Fluvial (Cotecmar) inició oficialmente la construcción de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES), proyecto que marca un nuevo hito en la ingeniería naval colombiana al ser la primera fragata que será construida en el país.

Este proyecto estratégico que adelanta la Corporación para la Armada de Colombia representa un paso más en el fortalecimiento de la industria astillera nacional, las capacidades del talento humano y de Cotecmar para diseñar, construir y sostener plataformas navales de alta complejidad tecnológica.A nivel técnico, la fragata se construirá bajo una estrategia constructiva modular y sucasco lo formarán 52 bloques de acero naval.

La embarcación tendrá 107.5 metros de eslora, 14.02 metros de manga y 3.90 metros de calado, se convertirá en el buque de seguridad y defensa más grande que tendrá el país. Con este proyecto, Colombia se consolidará como el tercer país latinoamericano con capacidad para construir este tipo de plataformas, después de México y Brasil.

La construcción de la PES promoverá la generación de empleo clasificado ysostenible, puesto que se crearán alrededor de 1.500 empleos directos y 4.000 másentre indirectos e inducidos durante su tiempo de construcción hasta el año 2030cuando sea entregado formalmente a la Armada.