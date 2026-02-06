Cayeron presuntos expendedores de drogas en Cartagena: policía utilizó apoyo de drones

La Policía Nacional de Colombia, en desarrollo de planes contra el tráfico de estupefacientes, logró la captura de dos sujetos por el delito de tráfico de estupefacientes.

En desarrollo de operativos de vigilancia y control efectuados por patrullas del CAI El Bosque, con el apoyo de Distriseguridad, se realizaron intervenciones en el barrio El Zapatero mediante el uso de drones para la observación y monitoreo del territorio.

A través de dichos medios tecnológicos se logró registrar a dos sujetos que, al parecer, se dedicaban al expendio de sustancias estupefacientes, efectuando entregas a varios consumidores.

Con base en la información obtenida en tiempo real, las unidades policiales en tierra recibieron la geolocalización exacta de los presuntos expendedores, procediendo a su interceptación y captura en flagrancia.

Alias ‘el Ronaldo’ y ‘el Yanca’, de 29 y 19 años, respectivamente, tendrían en su poder aproximadamente 2 mil dosis de marihuana, listas para su comercialización. Además de insumos para el procesamiento.

Cabe anotar, que uno de los capturados también era el encargado de dar aviso sobre la presencia de las unidades policiales en el sector. Asimismo, estas personas escondían los alucinógenos en sitios de difícil acceso.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 349 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 60 mil dosis de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.