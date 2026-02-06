Capturado en Cartagena colombiano requerido por España por asesinato y robo

El operativo fue adelantado por unidades de la DIJÍN de la Policía Nacional, en coordinación con INTERPOL, como parte de los esfuerzos de cooperación internacional contra el crimen transnacional.

El capturado fue identificado como Paulo César Sandoval Picalua, quien es solicitado por delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento, además de robo con violencia en casa habitada y allanamiento de morada.

De acuerdo con información judicial de las autoridades españolas, el hombre habría ingresado a la vivienda de una persona con discapacidad visual, a quien atacó de forma extremadamente violenta con arma blanca, causándole la muerte, con el fin de ubicar una caja fuerte oculta en el inmueble.

El detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial en su contra.