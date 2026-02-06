Así será el circuito turístico de la Puerta del Sol en Bucaramanga.

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga volvió a renovar el convenio interadministrativo con el Inpec para que algunos de los privados de la libertad puedan salir de los centros de reclusión para un trabajo de embellecimiento de la ciudad que esto año inició en la puerta del sol en donde además le apuestan a una modernización de este sector.

“Lo llamaremos el circuito turístico de la puerta del sol. Son cinco puntos. Tendremos el monumento de la puerta del sol. Luego vamos al Parque de Conucos, luego llegaremos al tanque del agua donde esto se va a transformar de una manera impresionante. Luego bajaremos a dos puntos, que es el punto debajo de la Puerta del Sol, donde veremos una plaza de comidas enfrente de Cajasan para finalmente la parte baja del puente ver una pista de skateboard y una cancha de squash para todos los residentes de ese sector”. señaló el alcalde Portilla.

Este proyecto le costará al municipio cerca de cuatro mil millones de pesos y aseguró el mandatario que ya se cuenta con esos recursos, los estudios y diseños quedarán listos antes de que finalice este año.

“Reverdecimiento, desarrollo urbano y una transformación de la ciudad en este punto tan icónico que es la Puerta del Sol donde todos los ciudadanos pasamos, pero vemos, desafortunadamente, algunas personas en la habitanza de calle, vemos piedras, vemos basuras, vamos a transformarlo y en esta van a ver una ciudad totalmente transformada”, agregó el mandatario.