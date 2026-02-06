Así avanza el rescate de los cuerpos de las personas que quedaron atrapadas en Mina de Guachetá

Después de casi 24 horas de labores de rescate de los seis mineros que quedaron atrapados en una mina en la vereda Las Peñas, del municipio de Guachetá, las autoridades hallaron dos cuerpos.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, lamentó esta noticia y confirmó que las causas de la explosión de la mina se originaron por “acumulación de gases, en especial metano”.

Desde el jueves 5 de febrero se instaló un Puesto de Mando Unificado en Guachetá con presencia del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, la Policía Nacional, la Defensa Civil y funcionarios de la Agencia Nacional de Minas, para continuar con las labores de ventilación, dispersar la acumulación de gases y encontrar los cuerpos.

Explosión de mina en Guachetá.

Los mineros atrapados

Todavía faltan por encontrar cuatro mineros que siguen atrapados en la mina desde la tarde del 5 de febrero. Hasta el momento no se han identificado los cuerpos, pero se conocen los nombres de los mineros: