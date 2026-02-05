Un café para hablar de seguridad y confianza en Bolívar

En el marco de las estrategias de acercamiento ciudadano y fortalecimiento de la confianza institucional, el Departamento de Policía Bolívar realizó una jornada especial de interacción con propios y turistas, en medio de una rueda de prensa poco convencional, donde el café colombiano se convirtió en el símbolo de diálogo y cercanía.

La actividad fue liderada por el señor coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, quien compartió con ciudadanos, comerciantes y visitantes nacionales y extranjeros, escuchando de primera mano sus percepciones sobre la seguridad y la convivencia en el departamento.

Durante el encuentro, el oficial resaltó la importancia de construir seguridad desde la confianza y la comunicación directa con la comunidad.

“La seguridad no solo se garantiza con presencia policial y resultados operativos; también se construye escuchando a la gente, dialogando y generando confianza. Queremos que propios y turistas disfruten de Bolívar con tranquilidad, se sientan bienvenidos y seguros, como cuando se comparte un buen café colombiano”, afirmó el coronel Pinzón Poveda.

La jornada permitió visibilizar el compromiso de la Policía Nacional de los colombianos con el turismo seguro, la convivencia ciudadana y la protección de los entornos urbanos y turísticos, en articulación con las autoridades locales y la comunidad.

Este tipo de iniciativas fortalecen los lazos entre la institución y la ciudadanía, humanizan la labor policial y proyectan a Bolívar como un territorio donde la seguridad y la hospitalidad se viven de manera cercana y permanente.