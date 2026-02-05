Tres capturados en allanamientos contra el microtráfico en Magangué

En desarrollo del Plan Cazador, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), realizó dos diligencias de allanamiento y registro en inmuebles ubicados en el corregimiento de Cascajal, sector La Florida, logrando la captura en flagrancia de tres personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante los operativos fueron capturados Margarita Isabel Correa Romero, de 38 años; Juan Martín Correa Romero, de 28 años; y Yeison Manuel Piñeres Correa, de 20 años. En el procedimiento se incautaron 135 dosis de marihuana, 55 dosis de base de coca, dos paquetes de papel para elaboración de cigarrillos, una licuadora y dos máquinas utilizadas para envolver cigarrillos, elementos presuntamente empleados para la dosificación y comercialización de sustancias ilícitas.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas se dedicaban presuntamente al expendio de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo, utilizando los inmuebles como fachada para distribuir los alucinógenos en los corregimientos de Cascajal, Ceibal y La Pascuala. Asimismo, realizaban ventas en parques y sectores cercanos a entornos escolares, generando ingresos ilícitos aproximados de cinco millones de pesos semanales.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

“Estos resultados reflejan el trabajo investigativo y operativo que venimos adelantando en Magangué para cerrarles el paso a las estructuras dedicadas al microtráfico. Nuestro compromiso es proteger a la niñez y a la juventud y garantizar entornos seguros para la comunidad”, afirmó el coronel, Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

En lo corrido del año la Policía Nacional en el departamento de Bolívar a logrado la captura de 105 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.