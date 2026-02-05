¡Subió! Precio del café en Colombia Hoy jueves 5 de febrero, según FNC

El café sigue siendo uno de los productos clave de la economía colombiana y su comportamiento diario es de interés tanto para caficultores como para consumidores.

Cada jornada, el precio interno del grano refleja no sólo la dinámica del mercado nacional, sino también lo que ocurre en el escenario internacional.

Según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), el valor del café en Colombia está condicionado por factores como la tasa de cambio del dólar y la cotización del grano en la Bolsa de Nueva York, variables que influyen directamente en el ingreso que reciben los productores.

Por esta razón, la entidad cafetera publica a diario un informe oficial que sirve como referencia para la comercialización del café en el país y permite a los caficultores tomar decisiones informadas sobre la venta de su producto.

¿En cuánto quedó el precio del café HOY jueves 5 de febrero en Colombia?

El café es uno de los granos más importantes que tiene Colombia, es por ello que la Federación Nacional de Cafeteros publica a diario un informe en el que brindan distintos detalles acerca de la producción de café y más.

Es así que para este jueves 5 de febrero, la Federación estableció que el precio del café, hoy en Colombia, es de 2,267,000 pesos, representando una subida con respecto al día de ayer, 4 de febrero, que se cotizó en 2,232,000 pesos

Por otro lado, el precio de su pastilla se mantiene sobre los 10.000 pesos por kilogramo, un valor que no se ha actualizado desde hace varios meses por la federación.

¿En cuánto está el precio del café HOY, jueves 5 de febrero, en las diferentes ciudades del país?

La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo el cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización, según ello, este es el precio del café en las principales ciudades:

ARMENIA: Carga: 2,267,500 // Kilo: 18,140 // ARROBA: 226,750

BOGOTÁ: Carga: 2,266,250 // Kilo: 18,130 // ARROBA: 226,625

BUCARAMANGA: Carga: 2,265,875 // Kilo: 18,127 // ARROBA: 226,588

BUGA: Carga: 2,268,250 // Kilo: 18,146 // ARROBA: 226,825

CHINCHINÁ: Carga: 2,267,375 // Kilo: 18,139 // ARROBA: 226,738

CÚCUTA: Carga: 2,265,375 // Kilo: 18,123 // ARROBA: 226,538

IBAGUÉ: Carga: 2,266,625 // Kilo: 18,133 // ARROBA: 226,663

MANIZALES: Carga: 2,267,375 // Kilo: 18,139 // ARROBA: 226,738

MEDELLÍN: Carga: 2,266,625 // Kilo: 18,133 // ARROBA:226,663

NEIVA: Carga: 2,265,750 // Kilo: 18,126 // ARROBA: 226,575

PAMPLONA: Carga: 2,265,500 // Kilo: 18,124 // ARROBA: 226,550

PASTO: Carga: 2,265,500 // Kilo: 18,124 // ARROBA: 226,550

PEREIRA: Carga: 2,267,375 // Kilo: 18,139 // ARROBA: 226,738

POPAYÁN: Carga: 2,267,625 // Kilo: 18,141 // ARROBA: 226,763

SANTA MARTA: Carga: 2,269,125 // Kilo: 18,153 // ARROBA: 226,913

VALLEDUPAR: Carga: 2,266,750 // Kilo: 18,134 // ARROBA: 226,675

