Rector de la UT anuncia nuevos programas, concurso docente y ampliación de cupos en 2026

Tolima

En rueda de prensa, el rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía Patiño, dio a conocer la hoja de ruta de la institución para el año 2026, la cual estará enfocada en la ampliación de oportunidades académicas. Además, presentó un balance de su gestión, la cual concluirá en septiembre del presente año.

Actualmente, la Universidad del Tolima cuenta con 28.169 estudiantes y proyecta cerrar el semestre A-2026 con cerca de 28.500, con la meta de alcanzar los 30.000 estudiantes al finalizar el año. Estas cifras contrastan con las registradas en 2016, cuando la institución tenía poco más de 15.000 estudiantes.

En el ámbito académico, el rector anunció la puesta en marcha de la Unidad de Virtualidad de la Universidad del Tolima, estratégica orientada a ampliar el acceso, modernizar los procesos formativos y responder a las nuevas dinámicas de la educación superior.

Actualmente, la UT ofrece tres programas totalmente virtuales: la Especialización en Ambientes y Recursos Digitales para la Educación, la Especialización en Derecho Administrativo (que también se oferta de manera presencial) y la Especialización en Comunicación Digital. A estos se suman dos programas en modalidad híbrida: la Especialización en Asesoría Integral de Cultivos Semestrales y la Maestría en Estadística Aplicada y Ciencia de Datos.

“Con estas incorporaciones, la Universidad del Tolima alcanza una oferta de 93 programas académicos, de los cuales 23 han sido creados entre 2016 y 2026, periodo en el que se ha fortalecido la pertinencia y diversidad de la oferta educativa”, señaló el rector.

A esta oferta se sumarían cuatro programas tecnológicos que actualmente se encuentran en trámite de registro calificado: Recuperación y Manejo Agroecológico de Suelos Tropicales; Operación de Productos y Servicios Agroturísticos; Comunicación, Creatividad e Innovación, y Gestión Administrativa de Empresas Agropecuarias.

De otro lado, para 2026 se abrirá una Convocatoria Pública de Méritos con 30 plazas docentes, lo que representa una inversión cercana a $1.350 millones. Actualmente, la Universidad cuenta con 364 profesores de planta y proyecta cerrar el año con 395 docentes.

Entre los ejes estratégicos para 2026 se destaca la consolidación del Centro de Gestión y Proyección del Conocimiento Agrícola y Agropecuario, una iniciativa que busca fortalecer la relación entre la academia, el campo y el desarrollo regional, en sintonía con la vocación histórica del Tolima.