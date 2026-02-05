Reanudan construcción del puente de Las Palmeras con Las Palmeritas, sobre el canal Matute

Luego de un periodo de suspensión y tras un proceso de diálogo técnico y social con la comunidad, se reanudaron oficialmente las obras del puente que conecta los barrios Las Palmeras y Las Palmeritas, sobre el canal Matute, una infraestructura clave para la movilidad, la seguridad y la mitigación de inundaciones en esta zona de la ciudad.

Esta obra, largamente esperada por los habitantes del sector, hace parte de un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de Findeter, y el Distrito de Cartagena de Indias, en cabeza del alcalde Dumek Turbay, y había estado suspendida mientras se realizaban ajustes técnicos al diseño y se adelantaban mesas de trabajo con la comunidad, debido a la inestabilidad del terreno y la fuerza del invierno.

Gracias a estos espacios de concertación, fue posible destrabar el proyecto y avanzar con un diseño que responde de manera más eficiente a las condiciones hidráulicas del canal Matute y a las necesidades históricas de los barrios aledaños.

“Desde hace un tiempo me comprometí con las comunidades aledañas, afectadas por la parálisis del proyecto por mucho tiempo, que íbamos a destrabar para bien esta necesaria intervención. No solo servirá para mitigar inundaciones recurrentes en la zona, sino también fortalecer la movilidad en este sector de la ciudad, que en unos días será impactado por las obras del Intercambiador de La Carolina”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Características del proyecto

El nuevo puente tipo cajón tendrá 32 metros de longitud y 9 metros de ancho, de los cuales 7 mts estarán destinados al paso vehicular y 1 metro a cada costado servirá para el tránsito peatonal.

La estructura estará soportada por 56 pilotes, que garantizan estabilidad y durabilidad. Además, tendrá 5 box culverts, fundamentales para el adecuado encauzamiento del agua del canal, contribuyendo a la reducción de inundaciones recurrentes en el sector.

La reconstrucción del puente surge como respuesta a problemáticas históricas de inundación y deterioro de la conectividad, que por años han afectado la calidad de vida de las comunidades de Las Palmeras y Las Palmeritas, especialmente durante la temporada de lluvias.

Gestión institucional y compromiso con la comunidad

Durante el proceso previo a la reanudación de las obras, se adelantaron mesas de diálogo con líderes comunitarios, en las que se explicaron los ajustes técnicos, los tiempos de ejecución y los impactos temporales en la movilidad, reafirmando el compromiso de mantener una comunicación permanente con la ciudadanía.

“Esta obra es una muestra de que, cuando hay diálogo, voluntad institucional y rigor técnico, los proyectos avanzan. Hoy le estamos cumpliendo a las comunidades de Las Palmeras y Las Palmeritas, y a la ciudad en general, con una solución estructural que mejora la movilidad y reduce el riesgo de inundaciones”, señaló Wilmer Iriarte Restrepo, secretario de Infraestructura.

La reanudación de este puente representa un paso fundamental para saldar una deuda histórica con estas comunidades, fortalecer la infraestructura vial de Cartagena y avanzar hacia una ciudad más segura, conectada y resiliente.