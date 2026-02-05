MinEducación otorga concepto técnico favorable a Universidad de los Montes de María

El sueño de contar con una universidad pública en los Montes de María da un paso histórico hacia su materialización. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció que el proyecto de la Universidad de los Montes de María recibió concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Educación Nacional, un avance clave dentro del proceso que busca cerrar brechas históricas en el acceso a la educación superior en el departamento.

La iniciativa, que será construida con recursos propios del departamento, representa una apuesta estratégica por la equidad territorial, la transformación social y la reparación histórica de una región profundamente marcada por el conflicto armado colombiano.

“Hoy damos un paso definitivo hacia un sueño colectivo. La Universidad de los Montes de María no es solo una infraestructura; es una oportunidad real de cambiar vidas, de abrir puertas y de construir futuro desde el conocimiento. No vamos a descansar hasta que sea una realidad, porque la universidad pública debe estar al alcance de todos los bolivarenses, sin importar dónde hayan nacido”, aseguró el gobernador Yamil Arana.

El proyecto estará ubicado en el municipio de El Carmen de Bolívar y beneficiará a estudiantes provenientes de distintos municipios de los Montes de María y zonas aledañas, territorios que históricamente han enfrentado barreras geográficas, económicas y sociales para acceder a la educación superior.

Más allá de la construcción física, la universidad se proyecta como un motor de desarrollo regional, capaz de impulsar procesos de innovación, fortalecimiento del talento local y generación de oportunidades que permitan a los jóvenes permanecer en su territorio, aportando a la consolidación de la paz y al crecimiento sostenible.

Cabe recordar que, pese a que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) desistió anteriormente de financiar el proyecto, la Gobernación de Bolívar ratificó su compromiso y decidió asumir la financiación con recursos propios, garantizando la continuidad de una iniciativa considerada prioritaria para el desarrollo social del departamento.

Con el concepto técnico favorable ya emitido, el siguiente paso será la presentación ante el Sistema General de Regalías, donde se adelantará el proceso de evaluación y aprobación definitiva que permitirá avanzar hacia la ejecución de la obra.

La Gobernación de Bolívar reiteró que esta universidad representa una apuesta por la educación pública como herramienta de transformación social, reconciliación y justicia territorial, consolidando una visión de futuro en la que el acceso al conocimiento sea un derecho real para todos los bolivarenses.