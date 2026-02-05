Listas del Pacto se cayeron en varios departamentos, pero el CNE dejó una puerta abierta

Luego de que se cayeran las listas a la Cámara del Pacto Histórico en varios departamentos del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró que esto no quiere decir que no puedan corregir el error que generó la decisión.

Es de recordar que la revocatoria de las listas en Valle del Cauca, Bogotá, Guaviare, Cauca y otras, tiene que ver con que el Pacto Histórico se presentó en coalición con la Colombia Humana u otros partidos. Y esto lo impide la ley, pues ambos serían partidos mayoritarios.

Se entiende que un partido es mayoritario cuando obtiene más del 15% de los votos válidos en la elección inmediatamente anterior, es decir, las Legislativas del 2022.

Ahora, según explicó el magistrado del Partido Liberal, Benjamín Ortiz, la decisión abre la puerta para que la Registraduría Nacional permita la inscripción individual de las listas de los movimientos que integraban esas coaliciones.

“La Registraduría deberá garantizar el derecho a la participación de los candidatos inscritos y de las colectividades políticas que integraban la coalición, de manera que, como consecuencia de la revocatoria, pueden proceder a la inscripción individual de sus listas en los términos y dentro del plazo previsto”, dijo Ortiz.

Con esta aclaración, el CNE buscaría evitar una vulneración de los derechos políticos e incluso saltarse las posibles tutelas con el argumento de que se estaba violando, precisamente, el derecho de los candidatos a ser elegidos.