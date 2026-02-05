Incautadas 1,6 toneladas de marihuana en Putumayo

La policía Nacional incautó 1,6 toneladas de marihuana en zona rural del municipio de Puerto Asís, Putumayo. El operativo se desarrollo en una operación helicoportada en la vereda de Monserrate.

Los estupefaciente se encontraban ocultos y distribuidos en 1.507 paquetes, en dos embarcaciones artesanales, ubicadas en sectores aledaños a las orillas del río Guamuez, utilizado como corredor estratégico para el transporte de sustancias ilícitas, para tratar de evadir los diferentes controles que hacen las autoridades en los corredores viales del departamento.

De acuerdo con las investigaciones, estas sustancias provenían del departamento del Cauca y tendría como posible destino internacional el vecino país de Brasil.

El cargamento incautado en una operación conjunta y coordinada entre la Policía Nacional y el Ejército está avaluado en aproximadamente 8.100 millones de pesos, afectando al Grupo Amado Organizado (GAO) “Comandos de Frontera”.