Guardia Ambiental blinda a San José Chiquito contra la caza de iguanas

En un frente unido por la biodiversidad, la Guardia Ambiental Colombiana, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), Policía Nacional y la Alcaldía Municipal de Turbaco, inició una ofensiva integral en el corregimiento de San José Chiquito para erradicar la caza de iguanas y venta ilegal de sus huevos.

Atendiendo quejas de la ciudadanía por la caza de iguanas, la Guardia Ambiental no solo reforzó el patrullajes de control junto a la Policía, sino que lidera jornadas de diálogo con la comunidad para frenar este flagelo.

Durante estas jornadas se llevaron a cabo talleres de sensibilización con estudiantes y líderes comunitarios. En estos espacios, se expuso el grave daño ecosistémico que causa la extracción de huevos a las iguanas y las alternativas para proteger la fauna silvestre local y la prevención del delito ambiental. El objetivo es desincentivar el consumo y comercialización de productos derivados de la iguana antes de que se cometa la infracción.

Además de que los estudiantes de la zona fueron vinculados como “Vigías Ambientales”, promoviendo el respeto por el ciclo reproductivo de las especies locales., se le recordó a la ciudadanía que el maltrato animal y el tráfico de fauna están penalizados bajo la Ley de Delitos Ambientales, buscando preservar el patrimonio natural para las futuras generaciones.

Elbert Javier Rocha Escobar, subdirector de la Guardia Ambiental Colombiana y quien lideró la jornada, señaló que con la comunidad se dialogó sobre la importancia de no seguir cometiendo actos inhumanos contra ese animal. “Hacemos esta labor para generar conciencia en la comunidad y lograr que la misma se vuelva protectora y conservadora de esta especie de fauna silvestre”.

La Guardia Ambiental reitera que estas acciones preventivas continuarán de manera indefinida, recordando que la protección del ecosistema es una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía.