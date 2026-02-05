Gobernador Yamil Arana lidera siembra de 382 mil alevinos de bocachico en María la Baja

Como parte de su agenda territorial y en respuesta directa a una de las principales necesidades del sector pesquero del departamento, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, lideró la siembra de 382 mil alevinos de bocachico en la ciénaga de María la Baja, el cuerpo de agua más importante del municipio y una de las principales fuentes de sustento para su población.

La jornada de repoblamiento se desarrolló con la participación del alcalde municipal Ramiro González, asociaciones de pescadores y líderes comunitarios, quienes acompañaron al mandatario departamental en el ingreso a la ciénaga para dar inicio a este proceso ambiental y productivo que comenzará a reflejar resultados positivos en un periodo estimado de seis meses.

María la Baja es reconocida como una de las principales proveedoras de pescado para la zona norte del departamento de Bolívar, por lo que esta intervención cobra especial relevancia al fortalecer una actividad que dinamiza la economía local y garantiza el sustento diario de cientos de familias dedicadas a la pesca artesanal.

Esta iniciativa responde a la disminución progresiva de especies ícticas en las ciénagas y cuerpos de agua del departamento, una problemática que, de no atenderse oportunamente, podría derivar en una crisis alimentaria y económica. Entre los factores que han incidido en esta situación se encuentran la captura de peces en etapa temprana, el uso de artes de pesca ilegales que incumplen la normatividad vigente, así como prácticas que afectan el ecosistema, entre ellas la minería ilegal y otras actividades extractivas no controladas.

Durante su intervención, el gobernador Yamil Arana destacó que esta acción va mucho más allá del repoblamiento de peces y hace parte de una estrategia integral de apoyo al gremio pesquero del departamento.

“Estamos garantizando la seguridad alimentaria de cientos de familias pesqueras. Hoy entregamos cuatro congeladores y vamos a enviar cuatro más; dotamos a los pescadores con atarrayas y demás insumos para que la pesca se haga como debe ser. En total, serán siete millones de bocachicos los que vamos a sembrar en varios municipios de Bolívar. El mensaje es claro: al pescador hay que darle la importancia que se merece. Queremos que se capaciten y se conviertan en microempresarios y empresarios de nuestros cuerpos de agua”, afirmó el mandatario.

Además del repoblamiento con bocachico, el proyecto contempla la entrega de insumos y equipos que fortalecen la cadena productiva, mejoran las condiciones de conservación del pescado y apoyan los procesos de comercialización una vez el producto alcance la talla adecuada, contribuyendo así a la estabilidad económica del sector.

Uno de los beneficiarios, Joel Crespo, líder pescador del municipio, resaltó el impacto social de la iniciativa.

“Hoy no solo se siembran bocachicos; se siembra esperanza. La gente confió en la palabra del gobernador y sabemos que en unos seis meses empezaremos a ver los frutos de este proyecto que beneficia a todas las familias que vivimos de la pesca”, expresó.

Más beneficios para el gremio pesquero

En el barrio Puerto Santander, los pescadores recibieron 10 juegos de cavas isotérmicas con sus complementos, termos y loncheras, seis atarrayas y cuatro congeladores, elementos clave para mejorar la conservación del producto y reducir pérdidas durante la faena y la comercialización.

De igual manera, la iniciativa incluye estrategias pedagógicas y de capacitación dirigidas a las asociaciones de pescadores, orientadas a disminuir infracciones a la normatividad legal de la pesca artesanal, fomentar prácticas sostenibles y fortalecer el sentido de pertenencia y cuidado de los recursos pesqueros del departamento.

El proyecto tendrá alcance regional y se extenderá a siete municipios más de Bolívar, donde se prevé la siembra de aproximadamente siete millones de alevinos de bocachico, ampliando su impacto social, ambiental y económico.

Para Pedro Cabeza, presidente de la Asociación de Pescadores de Puerto Santander (ASOPEPUSA), la iniciativa llega en un momento crucial.

“Estamos muy complacidos porque se piensa en el bienestar de cientos de familias que vivimos de la pesca. No se esperó a que llegara una crisis o a que el producto escaseara. Agradecemos al gobernador por poner los ojos en la ciénaga de María la Baja”, manifestó.

Con esta acción, la Gobernación de Bolívar avanza en el cumplimiento de los propósitos de su Plan de Desarrollo, promoviendo proyectos que garantizan el sostenimiento de las familias, fortalecen la seguridad alimentaria y contribuyen a la recuperación de los complejos cenagosos del departamento.