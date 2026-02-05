Fiscalía fortalece presencia en Bolívar, con apertura de un nuevo punto de atención en Arroyondo

La FiscalíaGeneral de la Nación, decididaen fortalecer el acceso a la justicia, especialmente en los lugares donde no tiene presencia física, puso en funcionamiento un Punto de Atención de Fiscalía (PAF), ubicado en la calle Santa Elena No. 6-32 del municipio de Arroyohondo (Bolívar).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con este modelo de atención se beneficiarán más de 12.000 habitantes de la región, quienes podrán realizar directamente trámites relacionados con peticiones, quejas, reclamos o sugerencias.

A este PAF tendrán acceso además las víctimas de delitos querellables, tales como hurto simple, lesiones personales, violencia intrafamiliar y estafa, entre otros, para instaurar lasrespectivas denuncias y solicitar información sobre los avances de sus procesos.

Los ciudadanos; además, recibirán orientación sobre los servicios que ofrece la entidad, y podrán ser orientados acerca de las otras instituciones a las que puede acudir en caso de que sus pretensiones no se relacionen con la Fiscalía.

La apertura del espacio hizo presencia el comandante del Batallón de Infantería de Marina No. 13, funcionarios de la Personería Municipal, de la Comisaría de Familia, la Inspección de Policía y de las secretarías de Gobierno y de Educación, ente otras autoridades locales.

La ciudadanía se mostró complacida y satisfecha pues el PAF es resultado del esfuerzo de la Fiscalía General de la Nación y la Seccional Bolívar, y evidencian el trabajo coordinado con la alcaldía municipal y otras instituciones en favor de la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.