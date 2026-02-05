Equipo ganador de la Hackatón Movilidad Cartagena 2025 visitó el Metro de Bogotá y TransMilenio

El equipo Ruta Cero, ganador de la Hackatón Movilidad Cartagena 2025, realizó una visita técnica a la ciudad de Bogotá con el objetivo de conocer experiencias, tecnologías y modelos de gestión de movilidad que permitan fortalecer su propuesta innovadora y proyectarla a nivel nacional.

Durante la visita, los integrantes recorrieron las instalaciones del Metro de Bogotá y TransMilenio, referentes en transporte masivo y planificación urbana en Colombia. Estos espacios permitieron el intercambio de conocimientos y el acercamiento a buenas prácticas en movilidad inteligente y sostenible.

La experiencia aportará insumos clave para el desarrollo de Ruta Cero, al permitir comprender cómo la tecnología, los datos y la planificación estratégica pueden mejorar la eficiencia del transporte y la experiencia de los usuarios en la ciudad de Cartagena.

Entre los principales aprendizajes y beneficios de la visita, se destacan:

Conocimiento de sistemas avanzados de movilidad: acercamiento a modelos de transporte masivo y gestión inteligente aplicados en Bogotá.

Intercambio de experiencias con expertos del sector: diálogo con profesionales en operación y planeación de movilidad.

Proyección nacional de la iniciativa: fortalecimiento de Ruta Cero como una propuesta replicable en otras ciudades del país.

Innovación con enfoque territorial: adaptación de soluciones tecnológicas a las realidades locales de Cartagena y otros contextos urbanos.

“Estaremos conociendo el recaudo de Bogotá y todas las implementaciones tecnológicas, con el objetivo de llevar esa información y poder implementarla en el sistema Transcaribe”, expresó David Burgos, Líder de hackatón Cartagena movilidad 2025.

Con este tipo de experiencias, la Hackatón Movilidad Cartagena se consolida como un espacio que impulsa el talento joven, la innovación y el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto real, fortaleciendo una movilidad más eficiente, sostenible y pensada para las necesidades de la ciudadanía.