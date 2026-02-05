En Cartagena, condenan a dos expolicías por exigirle dinero a una pareja

Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 8 años de prisión a dos exagentes de la Policía Nacional, involucrados en actos de corrupción.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se trata de Antonio Padilla Quintero y Jaime Enrique Torres Piedrahíta, quienes fueron hallados coautores del delito de concusión. La decisión judicial se relaciona con hechos registrados la madrugada del 23 de enero de 2016 en el Centro Histórico de Cartagena. Los ahora procesados instalaron un puesto de registro y control en el que detuvieron a una pareja que se movilizaba en un automóvil y, simulando que la prueba de alcoholimetría había salido positiva, les exigieron un millón de pesos a cambio de no aplicar las sanciones respectivas.

En la misma sentencia, se ordena a los procesados el pago de una multa de 66.66 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 6 años y 6 meses.

La decisión judicial se encuentra apelada por la defensa de los investigados.