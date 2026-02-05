Emergencia humanitaria en Arenal: desplazamientos masivos en el sur de Bolívar por fuertes combates

Una crítica situación de orden público se vive en la parte alta del municipio de Arenal del Sur, donde en los últimos tres días se ha registrado el desplazamiento forzado de decenas de familias. Los habitantes de la vereda La Jungla y las zonas aledañas al cañón de la quebrada Arenal han tenido que abandonar sus hogares ante la intensidad de los combates y bombardeos en la región.

El secretario del Interior de Bolívar, Manuel Berrío, confirmó que la situación en el sur del departamento es crítica. Según el funcionario, la llegada de refuerzos del ELN ha desatado una “ofensiva sangrienta” contra el ‘Clan del Golfo’, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado y provocando nuevos desplazamientos hacia el casco urbano de Arenal.

Familias desplazadas y bajo amenaza

Actualmente, cerca de 60 personas provenientes de las veredas La Jungla y La Ye se encuentran refugiadas en el casco urbano de Arenal. Berrío explicó que estas familias fueron amenazadas directamente por el ELN bajo la premisa de ataques contra quienes colaboren con estructuras rivales.

“Diariamente hay ráfagas de fusiles en la zona. Las familias llegaron a un albergue y luego se refugiaron en casas de amigos. Hasta ahora hay control, pero si esto sigue, se van a sobrepasar nuestras capacidades”, advirtió el secretario.

El Secretario no ocultó su frustración con el Ministerio de Defensa, señalando que el Gobierno Nacional ha priorizado la “propaganda” sobre la seguridad del territorio. Reveló que un Consejo de Seguridad programado para este sábado 7 de febrero con el Ministro de Defensa fue cancelado.

“Es más importante la propaganda y pasear que venir a atender la seguridad del territorio”, sentenció Berrío, haciendo referencia a la carta enviada por el gobernador Yamil Arana y los alcaldes de la zona al presidente Petro, la cual, según él, no ha sido atendida.

Puntos críticos y falta de capacidad militar

El funcionario fue enfático en señalar que la institucionalidad ha perdido el control en zonas estratégicas ricas en minería, como La Marisosa, y en áreas rurales de Montecristo, San Jacinto del Cauca, Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo, Cantagallo, Norosí y Río Viejo.

Sobre el papel del Ejército, Berrío explicó que las fuerzas militares están limitadas tras el recorte presupuestal de 500 mil millones de pesos realizado el año pasado. “Hoy el Ejército se encuentra resguardado porque son atacados con drones bomba y no cuentan con tecnología antidrones para proteger a los soldados. No podemos pedirles que pongan en riesgo sus vidas sin las capacidades necesarias”, concluyó.