Elegidos nuevos miembros del Consejo de Área de Música de Cartagena

Con un balance positivo de participación y transparencia, se cumplió la I Asamblea del Gremio de Música de 2026, convocada por el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC). El encuentro, desarrollado en el auditorio de la Biblioteca y Centro Cultural del Pie de la Popa, tuvo como objetivo principal la elección de los reemplazos para las vacantes del Consejo de Área de Música, consolidando así los espacios de interlocución entre los artistas y la administración distrital.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, celebró el éxito de la jornada: _"Nuestra apuesta por la cultura se basa en la escucha y el respeto a la democracia. Ver al gremio musical unido, eligiendo a sus representantes de manera abierta, nos garantiza que las políticas culturales de 2026 se construirán de la mano con quienes hacen posible el arte en nuestra ciudad. Felicitamos a los nuevos consejeros y les damos la bienvenida a este trabajo por la dignificación de nuestra música"._

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, destacó la sinergia que se proyecta con esta nueva conformación: _"Fortalecer el Consejo de Área es fundamental para que el arte sea un derecho y un motor de vida. Con el equipo completo, estamos listos para trabajar de manera articulada en los retos de este año, asegurando que la voz de los músicos tenga eco en cada proceso de fomento y circulación"._

Una elección transparente y participativa

El desarrollo de la asamblea estuvo marcado por un proceso de votación abierta y clara. Según explicó Édgar Avilán, Secretario Técnico del Área de Música, la reunión permitió definir, mediante un conteo público y registrado en pizarra, los nombres de quienes ocuparían las vacantes generadas en 2025. Los elegidos fueron José Barragán y Manuel Lozano, quienes obtuvieron 18 y 6 votos respectivamente, destacándose dentro de un grupo de cinco candidatos. _"Todo transcurrió sin inconvenientes y con total transparencia; con ellos, el IPCC tiene la intención de trabajar de la manera más sinérgica posible",_ puntualizó Avilán.

Para los nuevos consejeros, este espacio representa un avance significativo en la relación entre el distrito y los artistas. José “El Poli” Barragán, reconocido cantante de la ciudad, manifestó su entusiasmo al participar por primera vez en estas instancias: _"Le doy mucha validez a este espacio y quiero aprovecharlo para luchar por la dignidad y el valor del músico. Mi intención es trabajar para que las condiciones mejoren para todos mis colegas"._

En sintonía con este propósito, Manuel Lozano resaltó que, con el Consejo nuevamente completo con sus siete integrantes, se fortalece la capacidad de incidencia del gremio: _"Desde la democracia participativa, estos espacios que nos brinda el IPCC son invaluables. A través del consenso, ahora podemos trabajar con mayor fuerza para cambiar la calidad de vida de todas las personas que se dedican al arte y la música"._

Con la renovación de sus integrantes, el Consejo de Área de Música retoma su operatividad plena para acompañar la gestión cultural de Cartagena y asegurar que la música siga siendo el eje transformador de la identidad local en este 2026.