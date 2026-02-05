Educación privada en Bogotá cambia de rumbo: se habla de nuevas tendencias y procesos de integración

Más allá de las alertas por matrícula y baja natalidad que han marcado el debate reciente sobre colegios privados en Colombia, rectores y directivos del sector señalan que el sistema educativo atraviesa una transformación más profunda, impulsada por cambios sociales, demográficos y nuevas formas de aprendizaje.

Carlos Roberto Ramos, delegado de la Mesa Distrital de Rectores Privados de Bogotá, explicó que factores como la baja natalidad, la migración de familias, el crecimiento del aprendizaje virtual y modalidades como el homeschooling (caso donde los padres asumen el rol principal en la enseñanza de sus hijos) han llevado a varias instituciones a replantear su funcionamiento e incluso sus licencias educativas.

Según el directivo, hoy más de 100 colegios privados en la ciudad cuentan con menos de 50 estudiantes matriculados, una situación que afecta principalmente a instituciones pequeñas ubicadas en barrios de estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, aclara que el cierre de un colegio no implica automáticamente el traslado de estudiantes al sector público, ya que la decisión final corresponde a los padres de familia.

Costos educativos y ajustes normativos

Ramos también señaló que uno de los principales retos del sector está relacionado con la forma en que se fijan los costos educativos. Explicó que las instituciones deben definir matrículas y pensiones bajo parámetros establecidos meses antes de finalizar el año académico, lo que dificulta reaccionar a cambios económicos posteriores.

“Nosotros las instituciones recibimos los costos educativos bajo unos parámetros cuatro meses antes de terminar el año en curso. Eso quiere decir que para el aumento del salario mínimo hemos llegado tarde”, indicó el delegado, quien aseguró que actualmente se mantienen mesas técnicas con el Ministerio de Educación para analizar alternativas frente a estos desafíos.

El directivo agregó además, que el diálogo también busca revisar otros cobros periódicos que no dependen directamente de matrículas y pensiones, así como evaluar el impacto que estas decisiones podrían tener en los próximos años, especialmente de cara a 2027.

Integraciones y nuevas formas de colaboración

Este panorama coincide con movimientos recientes dentro del sector educativo privado, como procesos de integración entre instituciones que buscan adaptarse a nuevas dinámicas formativas. Uno de los casos más recientes es el del Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount, que avanzan en la creación del Gimnasio Marymount Campestre bajo un modelo pedagógico conjunto.

Puesto que, Juan Antonio Casas, líder del proceso y director actual del Gimnasio Moderno, ha señalado que la integración responde a una visión educativa compartida y a las nuevas expectativas de las familias frente a modelos formativos más flexibles y colaborativos, más no a una respuesta de coyuntura especifica como se ha inferido en diversos espacios.

Asimismo, rectores consultados coinciden en que estos cambios no necesariamente responden a crisis económicas puntuales, sino a una evolución del sistema educativo privado frente a transformaciones culturales, demográficas y regulatorias que ya marcan el futuro del sector en Bogotá.