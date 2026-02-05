DATT invita a matricular o trasladar vehículos a Cartagena para aportar al desarrollo de la ciudad

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), invita a los cartageneros y residentes de la ciudad a matricular o trasladar la cuenta de sus vehículos en Cartagena. Esta iniciativa es un compromiso con el desarrollo, la movilidad y el bienestar colectivo de la ciudad.

Matricular o trasladar tu vehículo a Cartagena no solo contribuye al progreso de la ciudad, sino que también te da acceso a la exoneración del pago de los derechos de tránsito por un periodo de dos (2) años.

La matrícula de vehículos en Cartagena permite que los recursos generados por este trámite se inviertan directamente en el mejoramiento de la infraestructura vial, la señalización, la seguridad vial y la implementación de estrategias de movilidad que benefician a conductores, peatones y usuarios del transporte público en nuestra ciudad.

El DATT destaca que este aporte ciudadano es fundamental para avanzar hacia una movilidad más ordenada, segura y sostenible, acorde con las necesidades de una ciudad en constante crecimiento.

Tu aporte como ciudadano cuenta

La Administración Distrital reitera su llamado a confiar en la institucionalidad y a contribuir activamente con el progreso de Cartagena. Cada trámite realizado en la ciudad se traduce en mejores vías, mayor control y una movilidad más eficiente para todos.

Pasos para matricular o trasladar tu vehículo:

1. Inscripción en el RUNT: El propietario (persona natural o jurídica) debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

2. Reunir los documentos requeridos:

o Formulario de solicitud: Diligenciar el formulario de solicitud de trámite del RUNT, firmado y con las improntas del vehículo.

o Factura de venta: Original de la factura de venta del vehículo.

o Importación: Declaración de importación y manifiesto (vehículos importados) Certificado de empadronamiento (vehículos ensamblados en el país).

o Paz y salvo: Estar a paz y salvo por concepto de multas e infracciones de tránsito.

3. Pre-asignación de placa: En este paso, se asignará la placa de tu vehículo.

4. Adquirir tu póliza de SOAT: Asegúrate de tener el SOAT vigente, incorporado en el RUNT.

5. Radicación presencial: Dirígete a una sede del DATT (ej. Manga AK 4 # 17-189 o Ronda Real) para radicar la documentación.

6. Finalización del trámite: Tras verificar los documentos y pagos, el DATT procederá a la entrega de placas y expedición de la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad).

Sedes y horarios de atención:

* Sede Manga:

o Lunes a viernes: jornada continua de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

o Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.

* Sede Ronda Real:

o Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

o Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.