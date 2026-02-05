¡Conoce a los ganadores del Festival del Frito Cartagenero 2026!

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) anunciaron oficialmente a los ganadores del XLII Festival del Frito Cartagenero, destacando el respaldo ciudadano, el talento de las matronas y portadores de tradición y el fortalecimiento de nuestra tradición gastronómica.

Ganadores por categoría

Arepita Dulce

María Isabel Elles Alcázar – Mesa 23

Buñuelito de Fríjol

Harold Urueta Torres – Mesa 13

Empanada de Carne

Bernabela Bru Zambrano – Mesa 14

Arepa Innovadora

Virginia Chica – Mesa 19

Carimañola

Yuliana Villalobos Padilla – Mesa 47

Arepa de Huevo

Leonor Vargas Hamilton – Mesa 51

Estos reconocimientos exaltan el esfuerzo, la dedicación y el legado de quienes mantienen viva la cocina tradicional cartagenera, consolidando al festival como un espacio de encuentro, identidad y orgullo cultural.

Pese al frente frío que afectó a Cartagena durante el pasado fin de semana y que produjo la suspensión del festival, los 68 participantes tuvieron dos días de “desquite” —el martes 3 y miércoles 4 de febrero—, en los que lograron cerrar el festival por todo lo alto, reafirmando la fortaleza de este patrimonio vivo.

Gracias al esfuerzo conjunto entre el Distrito y los patrocinadores, en esta edición se entregaron más de 50 millones de pesos en premios, entre dinero en efectivo y especies, fortaleciendo la economía popular y reconociendo el talento de quienes mantienen viva la cocina tradicional.

La participación ciudadana fue protagonista en esta edición del XLII Festival del Frito Cartagenero gracias a la votación del público a través de la aplicación Catalina. En total, 6.193 personas ejercieron su derecho a elegir, respaldando con su voto el talento, el esfuerzo y la tradición de nuestras matronas y portadores.

Este proceso transparente y participativo permitió que la comunidad se conectara directamente con el festival, fortaleciendo el sentido de pertenencia y reafirmando que la gastronomía tradicional cartagenera se construye y se celebra junto a su gente. La ganadora, Shirley María Paz (Mesa 16), obtuvo 845 votos, reflejando el cariño y el reconocimiento del público hacia su propuesta, en una jornada que demostró el poder de la participación digital al servicio de la cultura.

Además, la votación a través de la app Catalina reflejó un alto nivel de participación y respaldo a otros portadores de tradición que también conquistaron al público. En segundo lugar se ubicó Victoria Elena Hurtado Guerrero (Mesa 20) con 573 votos; en tercer lugar, Jhons Carlos Bossio Mendoza (Mesa 1) con 493 votos; en cuarto lugar, Sandra Yaneth Rincón Galvis (Mesa 61) con 388 votos; y en quinto lugar, Ledis Rodríguez Maldonado (Mesa 26) con 344 votos.

Estos resultados evidencian el cariño, la confianza y el reconocimiento de la ciudadanía hacia cada una de las propuestas, reafirmando que el Festival del Frito Cartagenero es una celebración construida con la voz y el corazón de su gente.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, expresó que “este festival ha demostrado que Cartagena no se rinde ante las dificultades. A pesar del mal clima que tuvimos estos días anteriores, nuestras matronas y portadores de tradición sacaron adelante esta fiesta del sabor. Hoy celebramos su esfuerzo, su talento y el impacto positivo que generan en la economía popular y en nuestra identidad cultural. Cerramos el Festifrito con toda la grandeza y esplendor que representan estas grandes mujeres y hombres que cuidan con sabiduría y fuego en el corazón esta potente herencia culinaria”.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, expresó que “el Festival del Frito Cartagenero es un acto de amor por nuestra historia e identidad. Cada receta, cada mesa y cada sonrisa reflejan el legado que queremos preservar. Estos ganadores representan el orgullo de una ciudad que honra sus raíces. Desde ahora nos preparamos para celebrar el Festival del Dulce Cartagenero y Comida Típica.

Un cierre con sabor a orgullo

Los dos días de “desquite” permitieron que visitantes y propios vivieran nuevamente la experiencia del festival, impulsando las ventas, el turismo cultural y el reconocimiento del trabajo de las matronas.

El XLII Festival del Frito Cartagenero ratifica su papel como uno de los eventos más importantes del calendario cultural de Cartagena, consolidándose como un espacio para el encuentro, la memoria, la economía popular y la identidad.

La Alcaldía Mayor de Cartagena y el IPCC agradecen a cada participante, aliado, artista y ciudadano que hizo posible esta edición e invitan a seguir respaldando las tradiciones que nos unen como ciudad.