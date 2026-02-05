Cárcel para cuatro miembros de ‘La Línea’ por microtráfico en seis municipios de Bolívar

Una fiscal seccional judicializó a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial La Línea, señalada de delinquir en poblaciones del oriente de Bolívar.

Se trata de Xiomara Pacheco Robles, Esperanza Ruiz Robles y Roberto Antonio Acuña Pacheco, a quienes un juez de control de garantías les impuso medida de seguramiento en centro carcelario por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado. Por el mismo punible fue asegurado en lugar de residencia John Freddy Rico Núñez, alias El Grasa. Ninguno aceptó los cargos.

La investigación da cuenta que los ahora procesados estarían dedicados a la comisión de diversos delitos, entre ellos, el microtráfico de estupefacientes en los municipios de Villanueva, Santa Rosa, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal y Arjona.

En cumplimiento de órdenes judiciales, la Policía Nacional capturó a los procesados en desarrollo de tres diligencias de allanamientos realizadas el pasado 23 de enero en los barrios El Bronx, Haití y La Pradera de Villanueva (Bolívar).