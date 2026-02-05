Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Capturados dos presuntos delincuentes tras hurtar a un ciudadano prendas de oro y un celular

Mediante intimidación con arma de fuego, presuntamente despojaron a su víctima de sus pertenencias, avaluadas en más de 7 millones de pesos

Capturados dos presuntos delincuentes tras hurtar a un ciudadano prendas de oro y un celular

Capturados dos presuntos delincuentes tras hurtar a un ciudadano prendas de oro y un celular

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes minutos antes habían despojado de varias prendas de oro y un celular a un ciudadano.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El operativo se llevó a cabo en el barrio San Fernando, donde las patrullas de vigilancia durante una persecución, lograron capturar a ‘El Peluo’, de 35 años, y a ‘El Mezqui’ de 44 años, quienes fueron señalados por su víctima de haberle robado dos cadenas de oro, dos manillas de oro, un anillo de oro y un celular de alta gama, avaluadas en más de siete millones de pesos.

Durante el operativo fueron incautadas dos motocicletas, tres celulares y una pistola con un cargador y tres cartuchos calibre 9 milímetros.

Se investiga si los indiciados estarían inmersos en otros casos de hurto por ese sector.

Los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 105 personas y se han incautado 47 armas de fuego.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad