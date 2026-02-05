Capturados dos presuntos delincuentes tras hurtar a un ciudadano prendas de oro y un celular

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes minutos antes habían despojado de varias prendas de oro y un celular a un ciudadano.

El operativo se llevó a cabo en el barrio San Fernando, donde las patrullas de vigilancia durante una persecución, lograron capturar a ‘El Peluo’, de 35 años, y a ‘El Mezqui’ de 44 años, quienes fueron señalados por su víctima de haberle robado dos cadenas de oro, dos manillas de oro, un anillo de oro y un celular de alta gama, avaluadas en más de siete millones de pesos.

Durante el operativo fueron incautadas dos motocicletas, tres celulares y una pistola con un cargador y tres cartuchos calibre 9 milímetros.

Se investiga si los indiciados estarían inmersos en otros casos de hurto por ese sector.

Los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 105 personas y se han incautado 47 armas de fuego.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.