Captura de alias “Potrillo” permitiría reducir homicidios en Algeciras

Armas incautadas en el operativo en Algeciras, entre ellas armas traumáticas modificadas para aumentar su letalidad.

La captura en flagrancia de alias “Potrillo”, presunto integrante de la red de apoyo del Bloque Jorge Suárez Briseño, podría significar una reducción en los homicidios registrados en el municipio de Algeciras, según lo indicó el general Suárez, comandante de la Novena Brigada.

De acuerdo con el alto oficial, el capturado sería el encargado de suministrar y ocultar armamento utilizado por esta estructura armada ilegal, incluyendo armas traumáticas que estaban siendo modificadas para aumentar su letalidad y evadir los controles de las autoridades.

Durante el operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, realizado en la vereda La Campiña, fueron incautados un revólver calibre 38, munición de diferentes calibres, un arma artesanal y dos armas traumáticas, elementos que, según las investigaciones, estarían relacionados con hechos de violencia ocurridos en la región.

“El fenómeno que hemos detectado es la modificación de armas traumáticas, reforzando el cañón, lo que las convierte en armas letales con las que se han cometido homicidios”, explicó el general Suárez, al señalar que esta práctica es utilizada por estructuras criminales para evadir los controles y facilitar su accionar violento.

El oficial también indicó que el Batallón de Alta Montaña mantiene la ofensiva operacional en Algeciras, con allanamientos, patrullajes y verificaciones permanentes, para identificar y capturar a otros integrantes de esta estructura armada que afecta la seguridad del centro del Huila.

Alias “Potrillo”, identificado como Aldemar García Mosquera, fue dejado a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le impuso medida de aseguramiento domiciliaria, mientras continúan las investigaciones.