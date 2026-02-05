A la cárcel sujeto que extorsionaba en fincas de Bolívar bajo la apariencia de activista político

En el municipio de Soplaviento, al norte del departamento de Bolívar, la Policía Nacional de Colombia, en el marco del Plan Cazador, logró la captura en flagrancia de Jaiver Alfonso García Ávila, presunto responsable de los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

La acción policial fue posible gracias a información oportuna suministrada por una fuente humana, que permitió ubicar al individuo justo en el momento en que distribuía panfletos extorsivos, los cuales entregaba de manera similar a afiches políticos, con el fin de intimidar a propietarios de fincas en la zona rural del municipio.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el capturado habría recorrido varias fincas de la jurisdicción dejando números telefónicos atribuidos a supuestos integrantes financieros de una estructura criminal, con el objetivo de concretar exigencias económicas ilegales mediante amenazas.

Durante el procedimiento de registro, las autoridades hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver, calibre .32, marca Smith & Wesson, así como varios panfletos utilizados para ejercer presión e intimidación. El sujeto presenta anotaciones judiciales por el delito de homicidio.

En audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

“Este resultado es producto del trabajo articulado con la comunidad y la confianza ciudadana. Seguimos atacando de manera frontal el delito de la extorsión y debilitando las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de nuestros campesinos y comerciantes”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión a través de las líneas habilitadas, garantizando absoluta reserva.