Ya están abiertas las inscripciones para la jornada gratuita de esterilización animal en Rionegro

Ya están abiertas las incripciones para las jornadas gratuitas de esterilización animal en Rionegro Foto: Alcaldía de Rionegro

Rionegro, Antioquia

Esta estrategia comprende la importancia de prevenir el abandono animal y promover la tenencia responsable de animales, por ende las inscripciones están abiertas a través de Whatsapp y página web.

¿Cómo puede inscribirse?

Las inscripciones se realizan a través de la pagina web institucional de la Alcaldía de Rionegro y a través del canal de Whatsapp (322 820 1944).

“En Rionegro entendemos que el bienestar también incluye a nuestros animales de compañía. Por eso, desde la Ciudad del Bienestar abrimos estas jornadas gratuitas de esterilización, que se realizan con el apoyo de CEIBA y buscan impactar positivamente la salud y calidad de vida de perros y gatos del municipio”, señaló la subsecretaria de Medio Ambiente, Luisa García.

La Alcaldía de Rionegro invita a la comunidad a hacer parte de esta estrategia, con el fin de reducir la sobrepoblación animal y minimizar situaciones de abandono.