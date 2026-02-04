Washington Post despide el 30% de su plantilla en “reorganización dolorosa”

El plan de despidos, calificado como doloroso por la junta directiva, ocurre en medio de las presiones de Donald Trump sobre el medio de comunicación. (Foto: Cortesía Washington Post)

El diario The Washington Post, propiedad del multimillonario Jeff Bezos, inició un largo y amplio plan de despidos que calificó de “doloroso” pero necesario, según informó la empresa a los trabajadores.

El diario, que alcanzó su prestigio con una investigación que causó la caída del presidente Richard Nixon en el escándalo de Watergate, tendrá recortes “sustanciales” en su redacción, que hasta ahora contaba con unos 800 periodistas, dijo el editor ejecutivo Matt Murray.

El medio no ha dado la cifra de despedidos, pero según The New York Times son 300.

Presión de Trump

Esta reducción de personal se produce en un momento en que los principales medios de comunicación tradicionales de Estados Unidos sufren la presión del presidente Donald Trump, quien presentó varias demandas por la cobertura de su gobierno y acusa a los periodistas de ser creadores de “noticias falsas”.

La dirección del The Washington Post dijo que esta medida es “dolorosa” pero necesaria para la supervivencia del medio, en una nota dirigida a los empleados.

Bezos, una de las personas más ricas del mundo, se ha acercado a Trump en su segundo mandato.

Bezos, cercano a Trump

Las empresas del magnate tienen importantes contratos con el gobierno federal, desde el almacenamiento de datos hasta para la exploración espacial. Según los medios de comunicación estadounidenses, Amazon financió con 75 millones de dólares el reciente documental sobre la primera dama, Melania Trump.

Buena parte de las corresponsalías en el extranjero serán suprimidas, mientras que la sección de deportes y las páginas locales también sufrirán recortes de personal, según varios medios de comunicación locales.

“Esta restructuración ayudará a asegurar nuestro futuro... y nos proporcionará estabilidad para seguir adelante”, declaró Murray.

El director también expuso cambios en el ecosistema informativo, como los creadores de contenido que “generan impacto a bajo coste” y aquellos generados con inteligencia artificial.

“La estructura de la empresa está demasiado arraigada en una época diferente, cuando éramos dominantes con un producto local impreso”, añadió.

“Imprimir noticias falsas no es un modelo económico rentable”, afirmó Steven Cheung, portavoz de la Casa Blanca, en X.

“Vaciar una redacción”

Claire Parker, jefa de la oficina del Post en El Cairo, aseguró en X que había sido despedida “junto con toda la plantilla de corresponsales en Oriente Medio”.

Lizzie Johnson, quien se encontraba realizando un reportaje en el frente de guerra en Ucrania, dijo en X que también ha perdido su puesto de trabajo. “Estoy consternada”, agregó.

Un miembro del equipo gráfico del Washington Post declaró a la AFP que su servicio pasa de tener 25 trabajadores a solo nueve.

“No se puede vaciar una redacción de su esencia sin que ello tenga consecuencias para su credibilidad, su influencia y su futuro”, denunció en un comunicado el sindicato del diario, el Washington Post Guild.

“Solo en los últimos tres años, la plantilla del Post se ha reducido en unas 400 personas”, añadió el sindicato, que rechaza “categóricamente cualquier nueva reducción de plantilla”.

“Si Jeff Bezos ya no está dispuesto a invertir en la misión que ha definido a este periódico durante generaciones y a servir a los millones de personas que dependen del periodismo del Post, entonces el Post merece un administrador que sí lo esté”, zanjó.

Marty Baron, director del Post hasta 2021, dijo que “este es uno de los días más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo”.

Pérdidas monetarias

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), el periódico había registrado buenos resultados. Pero cuando el multimillonario republicano abandonó la Casa Blanca, el interés de los lectores decayó y sus números se desplomaron.

El periódico perdió 100 millones de dólares en 2024, según informa el Wall Street Journal.

El Washington Post había apoyado a los candidatos demócratas en las elecciones presidenciales de 2008, 2012, 2016 y 2020. Pero en 2024 no publicó ningún editorial en apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris.