Veolia retira 21 toneladas de sedimentos tras mar de leva en Avenida Santander
Con maquinaria especializada y un equipo de 10 operarios, la compañía intervino el corredor vial para mitigar los efectos del oleaje atípico en Cartagena
Veolia comprometida con la sostenibilidad ambiental de Cartagena, realizó la remoción de residuos y sedimentos en la Avenida Santander, en atención a la emergencia generada por el oleaje atípico conocido como mar de fondo en las costas del Caribe colombiano. Este trabajo se ejecutó de manera mancomunada con la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría General y la Oficina de Servicios Públicos.
Para la actividad se dispuso de 10 operarios, maquinaria especializada como mini cargadores y volquetas. Se recolectaron 21 toneladas de residuos de sedimentación a lo largo de la Avenida Santander.
“Reafirmamos nuestro compromiso de ejecutar acciones ambientales y sociales que contribuyen a la transformación ecológica, y de aportar nuestro personal y equipos especializados a la Alcaldía Mayor de Cartagena para, en conjunto, mantener las avenidas y sectores limpios por el bienestar de los cartageneros, especialmente durante esta emergencia presentada en la Costa Caribe.”, puntualizó Yolanda González Puente, Gerente General de Veolia Aseo Cartagena.