Veolia retira 21 toneladas de sedimentos tras mar de leva en Avenida Santander

Veolia comprometida con la sostenibilidad ambiental de Cartagena, realizó la remoción de residuos y sedimentos en la Avenida Santander, en atención a la emergencia generada por el oleaje atípico conocido como mar de fondo en las costas del Caribe colombiano. Este trabajo se ejecutó de manera mancomunada con la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría General y la Oficina de Servicios Públicos.

Para la actividad se dispuso de 10 operarios, maquinaria especializada como mini cargadores y volquetas. Se recolectaron 21 toneladas de residuos de sedimentación a lo largo de la Avenida Santander.

“Reafirmamos nuestro compromiso de ejecutar acciones ambientales y sociales que contribuyen a la transformación ecológica, y de aportar nuestro personal y equipos especializados a la Alcaldía Mayor de Cartagena para, en conjunto, mantener las avenidas y sectores limpios por el bienestar de los cartageneros, especialmente durante esta emergencia presentada en la Costa Caribe.”, puntualizó Yolanda González Puente, Gerente General de Veolia Aseo Cartagena.