República del Caribe tendrá alcantarillado y pavimentación tras décadas de espera

Como parte de una agenda de gobierno cercano y de escucha directa a las comunidades, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, llegó hasta la comunidad de República del Caribe, zona vecina de Loma Fresca, acompañado por todo el gabinete distrital, para atender las inquietudes y necesidades de un sector que durante años había pedido ser escuchado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El encuentro directo con la comunidad en las faldas de La Popa, con muchos clamores tras décadas de abandono, sirvió para identificar necesidades y anunciar soluciones puntuales que marcarán un antes y un después en este sector de la ciudad.

“República del Caribe va a ser un barrio pechichón de grandes entregas. Aquí no vinimos a prometer, vinimos a asegurar soluciones reales y a volver en un mes para revisar avances con la comunidad”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

En medio de un diálogo abierto y respetuoso, el mandatario destacó la hospitalidad y la disposición de los habitantes del barrio, quienes expusieron su principal solicitud, la legalización del sector como paso indispensable para acceder a condiciones de vida dignas, especialmente, en materia de alcantarillado y saneamiento básico.

Ante esta petición, el alcalde Dumek Turbay señaló que el Distrito cuenta con los recursos propios necesarios para avanzar en el proyecto, una vez se confirme su viabilidad técnica. En ese mismo sentido, manifestó su compromiso de trabajar de la mano con Aguas de Cartagena, quien maneja el proyecto, para reactivar la iniciativa, cuyo valor estimado es de 3.000 millones de pesos, evidenciando la voluntad institucional de convertir esta necesidad histórica en una realidad.

“Estamos aquí para trabajar con ustedes y no para hacer promesas vacías. Si este proyecto es viable, los recursos están asegurados y vamos a hacerlo”, expresó el mandatario.

Por su parte, Ariel Valdez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de República del Caribe, expresó: “La presencia del alcalde y de todo su gabinete en nuestra comunidad representa un respiro y una renovada esperanza. Esta visita demuestra que estamos preparados para avanzar hacia el desarrollo que merecemos. La legalización del barrio nos permitirá acceder a una vida digna y a las oportunidades con las que hoy cuentan otras comunidades de la ciudad”.

Alcantarillado, la solución estructural que será una realidad

El logro más importante de la reunión fue el aseguramiento de los recursos para resolver definitivamente el problema del alcantarillado y el saneamiento básico en el barrio. La solución integral tendrá una inversión aproximada de 3.000 millones de pesos, con un sistema por gravedad que contempla cerca de 4 kilómetros de tubería y alrededor de 400 registros domiciliarios.

Actualmente, Aguas de Cartagena cuenta con un diseño previo, pero será necesario actualizar los estudios y mapas, ya que el último levantamiento data de 2022 y el barrio ha tenido cambios importantes. Además, se evaluará la viabilidad jurídica en algunos puntos de la zona.

“Los recursos para el alcantarillado están identificados. Ahora viene la actualización de los estudios y el trabajo técnico para que esta obra se haga bien y le cambie la vida a la gente de República del Caribe”, señaló el alcalde.

Desde la comunidad, el anuncio fue recibido con esperanza.

“Llevamos años esperando esta solución. Hoy sentimos que por fin nos están escuchando y que el alcantarillado sí va a ser una realidad para el barrio”, expresó Ariel Valdez, líder comunitario.

Calle 62A, la entrada y salida del barrio con prioridad

Durante el encuentro también se abordaron otros temas clave para el bienestar del barrio. Se informó que avanzan conversaciones para la intervención de la vía principal, la calle 62, con un tramo aproximado de 400 metros, obras que podrían iniciar en un plazo cercano a dos semanas.

La calle 62A, principal vía de entrada y salida del barrio, fue priorizada para ser incluida dentro del contrato firmado con Edurbe para el mejoramiento de 15 vías en la ciudad, de las cuales ya se han intervenido 12.

La intervención se hará de manera articulada, garantizando que la repavimentación se ejecute después de las obras de alcantarillado, para asegurar una solución duradera.

Seguridad: cámaras, jóvenes y trabajo conjunto

En materia de seguridad, el Distrito reiteró su disposición de fortalecer la tranquilidad del sector mediante acciones de acompañamiento con la Policía Nacional, la instalación de cámaras y un trabajo articulado con la comunidad. Y se comprometió con lo siguiente:

• Distriseguridad realizará un recorrido técnico este martes a las 10:00 a. m., para iniciar el proceso de instalación de cámaras de seguridad.

• La Secretaría del Interior pondrá en marcha un programa integral para jóvenes, enfocado en trabajo y estudio, con el objetivo de alejarlos de la calle y de los entornos de riesgo.

• La Policía Metropolitana reforzará el control en puntos identificados de expendio de sustancias, protegiendo especialmente el entorno del nuevo mirador del sector.

“Queremos que esta zona se consolide como turismo comunitario, pero la primera condición es la seguridad. Todo el circuito vial debe estar blindado con cámaras y el CAI de Santa Rita completamente dotado”, enfatizó el alcalde Turbay.

Educación con instituciones dignas para el barrio

Durante la jornada, la Secretaría de Educación dio a conocer que se adelantarán los estudios técnicos para las sedes República del Caribe y Paraíso de la Institución Educativa Ana María Vélez, con el propósito de incluirlas como prioridad dentro del Plan de Mejoramiento de Infraestructura Educativa para 2026, que cuenta con una inversión superior a los 45 mil millones de pesos, anunciada en días recientes.

El Distrito anunció la intervención de dos sedes educativas que actualmente no cuentan con condiciones dignas:

• Sede Paraíso: rehabilitación de 6 salones.

• Segunda sede: intervención de 2 salones.

Además, se dotarán ambas instituciones con mobiliario nuevo, garantizando espacios educativos adecuados para niños y jóvenes de República del Caribe.

Emprendimiento femenino: mujeres que crecen con la ciudad

De igual manera, el trabajo articulado entre el Plan de Emergencia Social (PES) y la Secretaría de Desarrollo Social permitirá fortalecer el emprendimiento local, especialmente el liderado por mujeres, a través de ferias permanentes y programas de impulso económico. A su vez, el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, acercará la oferta institucional de salud a toda la zona, priorizando la atención de adultos mayores, niños, mujeres gestantes y familias en general.

Las mujeres emprendedoras del barrio serán vinculadas a los espacios del nuevo Chambacú, uno de los sectores con mayor proyección turística y comercial de Cartagena.

La estrategia busca que sus emprendimientos crezcan, se formalicen y accedan a condiciones dignas de venta, fortaleciendo la economía familiar y comunitaria.

“Queremos emprendedoras de lujo, con empresas que crezcan y se consoliden en espacios que serán de los más visitados de la ciudad”, indicó el alcalde.

Recuperación total de la cancha de República del Caribe

La cancha ubicada en la parte alta del barrio será recuperada completamente, con:

• Grama sintética

• Cerramiento en nylon, para evitar la pérdida de balones

El espacio será adecuado para el deporte, la recreación y el encuentro comunitario.

Gran jornada de salud dentro de República del Caribe

El próximo 20 de febrero, el Distrito realizará una gran jornada de salud en República del Caribe, con toda la oferta del Dadis, incluyendo atención en:

• Pediatría

• Ginecología

• Cardiología

• Ortopedia

• Oftalmología

Se habilitarán puntos estratégicos para garantizar el acceso de toda la comunidad.

La Alcaldía de Cartagena reiteró que este encuentro es solo el inicio de un proceso continuo y anunció que en un mes se realizará una nueva reunión para evaluar avances y seguir construyendo soluciones junto a la comunidad.

Al cierre del encuentro, el alcalde Dumek Turbay agradeció a la comunidad por su confianza y disposición al diálogo, subrayando que la transformación de los barrios solo es posible cuando administración y ciudadanía trabajan de la mano.

“Gobernamos con el oído puesto en la gente. Si llegamos hasta aquí es para cambiar realidades, para hacer las cosas bien y para que este barrio avance con dignidad”, concluyó el mandatario.