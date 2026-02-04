Precio del café para el día de HOY en Colombia, 4 de febrero, según la FNC: volvió a caer

La Federación Nacional de Cafeteros emite diariamente un informe sobre el valor del café en Colombia, con el fin de garantizar a los caficultores del país un precio de compra regulado para la comercialización de este producto en el mercado interno.

“Nuestro objetivo es posicionar el café colombiano en el mercado nacional e internacional como una gran experiencia de consumo por ser un producto altamente deseado por clientes y consumidores finales”, menciona la entidad.

Uno de los principales factores que influyen en el precio final que reporta la FNC es la cotización del dólar frente al peso colombiano.

A esto se suma que el precio interno del café también está directamente ligado a la cotización internacional del grano en la bolsa de Nueva York, la cual se toma como referencia una vez se produce su cierre diario.

¿Cuál es el precio del café en Colombia para este miércoles 4 de febrero?

De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este miércoles 4 de febrero es de 2,232,000 pesos por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa otra caída frente al valor registrado el martes 3 de febrero, cuando la carga se cotizó en 2,293,000 pesos, reflejando una variación negativa en el precio interno del grano.

El informe también señala que el precio de la pasilla contenida en pergamino para este jueves se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, manteniendo su valor.

Precio del café en Colombia: así se cotiza hoy miércoles 4 de febrero en las diferentes ciudades del país

Tras el cierre de la Bolsa de Nueva York, la Federación Nacional de Cafeteros publicó el precio con el que el café colombiano se cotiza en las diferentes ciudades del país. Según el informe diario, estos son los valores que se manejan actualmente en las distintas regiones de Colombia:

ARMENIA: Carga: 2,232,500 // Kilo: 17,860 // ARROBA: 223,250

Carga: 2,232,500 // Kilo: 17,860 // ARROBA: 223,250 BOGOTÁ: Carga: 2,231,250 // Kilo: 17,850 // ARROBA: 223,125

Carga: 2,231,250 // Kilo: 17,850 // ARROBA: 223,125 BUCARAMANGA: Carga: 2,230,875 // Kilo: 17,847 // ARROBA: 223,088

Carga: 2,230,875 // Kilo: 17,847 // ARROBA: 223,088 BUGA: Carga: 2,233,250 // Kilo: 17,866 // ARROBA: 223,325

Carga: 2,233,250 // Kilo: 17,866 // ARROBA: 223,325 CHINCHINÁ: Carga: 2,232,375 // Kilo: 17,859 // ARROBA: 223,238

Carga: 2,232,375 // Kilo: 17,859 // ARROBA: 223,238 CÚCUTA: Carga: 2,230,375 // Kilo: 17,843 // ARROBA: 223,038

Carga: 2,230,375 // Kilo: 17,843 // ARROBA: 223,038 IBAGUÉ: Carga: 2,231,625 // Kilo: 17,853 // ARROBA: 223,163

Carga: 2,231,625 // Kilo: 17,853 // ARROBA: 223,163 MANIZALES: Carga: 2,232,375 // Kilo: 17,859 // ARROBA: 223,238

Carga: 2,232,375 // Kilo: 17,859 // ARROBA: 223,238 MEDELLÍN: Carga: 2,231,625 // Kilo: 17,853 // ARROBA: 223,163

Carga: 2,231,625 // Kilo: 17,853 // ARROBA: 223,163 NEIVA: Carga: 2,230,750 // Kilo: 17,846 // ARROBA: 223,075

Carga: 2,230,750 // Kilo: 17,846 // ARROBA: 223,075 PAMPLONA: Carga: 2,230,500 // Kilo: 17,844 // ARROBA: 223,050

Carga: 2,230,500 // Kilo: 17,844 // ARROBA: 223,050 PASTO: Carga: 2,230,500 // Kilo: 17,844 // ARROBA: 223,050

Carga: 2,230,500 // Kilo: 17,844 // ARROBA: 223,050 PEREIRA: Carga: 2,232,375 // Kilo: 17,859 // ARROBA: 223,238

Carga: 2,232,375 // Kilo: 17,859 // ARROBA: 223,238 POPAYÁN: Carga: 2,232,625 // Kilo: 17,861 // ARROBA: 223,263

Carga: 2,232,625 // Kilo: 17,861 // ARROBA: 223,263 SANTA MARTA: Carga: 2,234,125 // Kilo: 17,873 // ARROBA: 223,413

Carga: 2,234,125 // Kilo: 17,873 // ARROBA: 223,413 VALLEDUPAR: Carga: 2,231,750 // Kilo: 17,854 // ARROBA: 223,175

