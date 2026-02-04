Martes de sangre en Cartagena: racha sicarial dejó cuatro muertos en una sola jornada

La violencia no dio tregua en Cartagena durante este martes 3 de febrero. En una racha que se extendió desde la tarde hasta la noche, cuatro personas fueron asesinadas en distintos puntos de la ciudad, elevando a siete la cifra de homicidios en lo que va corrido del mes.

Los crímenes identificados

La jornada violenta inició a las 2:20 p. m. en el sector Playas Blancas del barrio Olaya Herrera. Allí fue asesinado Eduardo Manuel Arévalo Vásquez, de 38 años. Según la Policía, Arévalo caminaba hacia su casa cuando fue abordado por sicarios en moto. La víctima contaba con un extenso prontuario que sumaba 15 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, hurto y porte ilegal de armas.

El segundo hecho ocurrió a las 6:50 p. m. en el barrio El Nazareno. Ángel Rafael Barboza Giraldo, conocido como ‘Angelito’ y de 26 años, fue atacado a tiros frente a su vivienda por sujetos en motocicleta. Barboza falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

Terror en la noche: El Carmelo y Escallón Villa

Cerca de las 9:30 p. m., la muerte se trasladó a una vía entre los barrios El Carmelo y Plan 400. En un pequeño parque, sicarios dispararon a quemarropa contra un hombre conocido con el alias de ‘el Niño’. Pese a la rapidez del ataque, los agresores lograron huir antes de que las patrullas llegaran al sitio.

Minutos antes de finalizar el día, se reportó un cuarto homicidio en el barrio Escallón Villa. Frente a una vivienda de esquina, pistoleros acabaron con la vida de una persona de contextura gruesa y cabello rasta. Aunque en redes sociales circularon versiones que sugerían que la víctima podría ser una mujer, la Policía Nacional aún no ha confirmado su identidad oficial ni sexo.

Cifras preocupantes

Con estos cuatro sicariatos, Cartagena suma un inicio de mes crítico en materia de seguridad. La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) realizó las inspecciones técnicas de los cadáveres y recolectó evidencias en las cuatro escenas para intentar dar con los responsables de esta cadena de asesinatos.