¡Hoy es el gran cierre! El Festival del Frito se despide con su última jornada tras el frente frío

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), confirmó que, tras la suspensión temporal del evento, debido a las condiciones climáticas presentadas en la ciudad en los últimos días por el “frente frío”, ya se encuentra nuevamente abierto el Festival del Frito Cartagenero, para culminar con broche de oro sus dos últimos días: 3 y 4 de febrero. Ayer, martes 3, desde las 5:30 p.m. hasta las 11:00 p.m., y el miércoles 4 en su horario habitual: de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Luego de las evaluaciones técnicas, verificación de las condiciones de seguridad y limpieza del lugar con el apoyo de las autoridades, la Administración Distrital retoma esta tradicional celebración que exalta los saberes y sabores de las matronas y emprendedores locales.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, invita a los ciudadanos y visitantes de La Heroica a seguir disfrutando de este festival: “Reanudamos el Festival del Frito Cartagenero con todas las garantías. Invitamos a todos a volver y disfrutar de las delicias ancestrales que nos unen y fortalecen nuestra cultura”.

“Nuestro compromiso con la tradición, la gastronomía y la cultura sigue vigente, este festival continua para el disfrute de todos y todas. Luego de estos días de intensas lluvias, regresamos con toda la energía, porque estos serán los días del desquite. Tendremos un cierre maravilloso.” Indicó la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz.

El Festival del Frito Cartagenero se consolida como un espacio de encuentro ciudadano que impulsa la economía popular y fortalece la identidad cultural de Cartagena de Indias.

La Alcaldía agradece la comprensión de la ciudadanía durante los dos días que no estuvo abierto al público por recomendación de las autoridades, e invita a participar y disfrutar de esta fiesta gastronómica durante sus últimos dos días.