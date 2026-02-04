Hospital Naval de Cartagena, se une al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer

El cáncer, esa enfermedad en la que las células anormales, se multiplican de manera descontrolada y dañan los tejidos y órganos del cuerpo es una de las principales causas de muerte en todo el mundo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El 4 de febrero se conmemora la lucha, contra esta enfermedad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los último 5 años se registraron casi 10 millones de defunciones por cáncer.

A la fecha, el Hospital Naval de Cartagena, registra 542 casos de diferentes tipos de cáncer, entre los que se encuentran: Mama, próstata, ginecológicos, colorrectal, infantil, pulmón, tiroides, piel y leucemia, entre otros.

Cabe resaltar que el cáncer en Colombia, presenta una incidencia de 182 casos, por cada 100 mil habitantes, con un aumento sostenido que registró más de 62 mil nuevos diagnósticos invadidos entre 2023 y 2024.

Los tipos de cáncer más comunes son: Próstata, mama, colorrectal, cuello uterino, y estómago.

Por lo anterior el HONAC, invita a sus usuarios y comunidad en general, a visitar al médico, realizarse exámenes claves, como el de sangre oculta en heces, examen rectal, además de tener un estilo de vida saludable, evitando el tabaco, las grasas saturadas, el exceso de alcohol, y acostumbrar a hacer ejercicio.