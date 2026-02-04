Fabián Bustos fue presentado como nuevo DT de Millonarios: “Intentaremos sacar resultados rápidos”

Empieza una nueva era en Millonarios. En la mañana de este miércoles 4 de febrero, Fabián Bustos fue presentado como nuevo entrenador del cuadro albiazul y ante los medios de comunicación dio detalles sobre lo que será su trabajo.

En primera instancia, el estratega argentino manifestó sentirse “a gusto” en un país al que “muchas veces estuve cerca de llegar”. Si bien no dio nombres propios, sí reconoció la situación y advirtió que siempre ha estado muy pendiente de la Liga Colombiana.

En cuanto a la complicada actualidad del equipo (antepenúltimo de la tabla con apenas un punto), Bustos señaló que su primera tarea será recuperar la confianza de los jugadores: “Al grupo lo encontré normal en medio de una situación en la que no se dan los resultados. Cuando no se consiguen, se empieza a dudar de sus capacidades y del compañero, algo que se empieza a contagiar y es lo primero que debemos cambiar. Es volver a creer en ellos, trabajar, agarrar confianza, conseguir resultados y eso los posicionará para demostrar su jerarquía”.

Frente a este panorama, dijo que le “encantaría” estar por muchos años al frente de la institución, pero antes que nada es consciente de que los procesos “dependen de los resultados” y mucho más cuando se está en frente de un equipo grande.

“Los procesos en el fútbol siempre dependen de los resultados y eso es muy difícil. Me encantaría estar mucho tiempo, pero toca conseguir resultados rápido. Se ha suspendido el partido del jueves, nos da chance de trabajar mejor y preparar el partido del fin de semana. He visto mucho el FPC y sé lo difícil que es por las localías. Intenaremos sacar resultados rápidos, acomodarnos, empezar a crecer”, puntualizó.

Más declaraciones de Fabián Bustos, tecnico de Millonarios

Posibilidades de incorporar refuerzos: “La secretaría técnica, la dirección deportiva y la gente que maneja el club está viendo la posibilidad. Si viene un juagdor que sea importante, haya tenido un paso destacado por equipos de acá y tenga buena capacidad, seguramente vamos a poder contar con él. Si no es así, estamos conformes con el plantel que tenemos, sabiendo que hay 24 jugadores y alguos chicos. Con el transcurso de los entrenamientos, intentaremos ver dónde hacer ajustes”.

Trabajo defensivo y táctica a emplear: “Vi muchos partidos porque por lo general sigo la Liga Colombiana, porque me gusta mucho ver fútbol y es mi trabajo, entonces conozco al equipo. Hay capacidad para jugar con línea de 3 o 4, tenemos los jugadores y hay que buscar las formas. Hoy tenemos a Moreno Paz con una lesión, que lo hizo muy bien en la pretemporada; tenemos otros con mucho oficia a pesar de no ser tan grandes, como el caso de Llinás. Tenemos centrales como para jugar con línea de 4 o de 3, no tenemos una forma de trabajar rígida, porque dependemos de los jugadores, las sociedades... Cuando hemos cambiado es porque el equipo funciona y cuando pasa eso, no debes hacer tantos ajustes”.

Posibilidad de dirigir a Radamel Falcao García: “Me siento a gusto de estar en un club tan importante como este y poder tener la chance de dirigir jugadores como Radamel (Falcao), con una impecable trayectoria y de alto nivel. De los últios 20 años, es uno de los tres mejores jugadores del país. Tiene también una gran competencia, porque siento que tenemos cuatro jugadores de área: Leo Castro, Rodrigo Contreras, Jorge Hurtado y Radamel, es una competencia muy grande”.

Millonarios y su hinchada fiel: “Lo que veo de la gente, no me sorprende lo hermoso que es. El domingo a la noche fui y había 30 mil personas en el estado, algo que había visto anteriormente con campañas importantes del club. Después, a la tarde había como 15 mil, es impresionante. Ahora, es normal que cuando no se consigue el resultado, la gente esté contrariada y quiera resultados, algo en que los equipos grandes es obligación”.

Fabián Bustos no es un DT defensivo: “Lo que más pretendo y lo que más me gustaría es que la gente se siente identificada. Para eso, hay que ganar. No somos defensivos, sino equilibrados. De los últimos años, somos de los cuerpos técnicos cono equipos que más goles marcaron y que menos goles le hicieron, el fútbol es eso: defender bien y hacer muchos goles”.

Vea acá la rueda de prensa completa de Fabián Bustos