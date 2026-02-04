Hoy por Hoy Cartagena

Cartagena

El Pozón celebra 57 años de historia con agenda cultural respaldada por la Alcaldía y el IPCC

Del 4 al 8 de febrero, el barrio vivirá cinco días de celebración en homenaje a las Madres Comunitarias

Alcaldía de Cartagena

Alcaldía de Cartagena

Wendy Chimá Pájaro

Con el lema “Porque El Pozón es una comunidad de convivencia, cultura y paz”, hoy se inicia la celebración oficial del aniversario número 57 de este emblemático barrio de la ciudad. La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), se vincula activamente apoyando una agenda diversa que busca exaltar el orgullo pozonero y sus raíces populares.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, envió un mensaje de orgullo a la comunidad: “El Pozón es el corazón de la resistencia popular en nuestra ciudad. Aunque el gran día del aniversario es este domingo 8 de febrero, queremos que cada uno de estos cinco días sea un homenaje a las familias que construyeron este barrio con esfuerzo. Desde la Alcaldía nos vinculamos con toda la fuerza para que el aniversario 57 sea recordado como una verdadera fiesta de unidad y progreso”.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, destacó la agenda participativa. “Acompañamos a los pozoneros en este camino hacia su aniversario oficial. Nuestra apuesta es visibilizar esa riqueza cultural que habita en sus sectores. A través de la música, el teatro y la gastronomía, el IPCC se hace presente para garantizar que la celebración de estos 57 años esté a la altura del talento y la historia de su gente”.

Programación Oficial - 57 años de El Pozón

Bajo la organización de la Junta de Festividades de El Pozón (JUFESPO) y diversos colectivos locales, la agenda se desarrollará de la siguiente manera:

Miércoles 04 de febrero: La jornada inicia con el Festival del Arroz Pozonero (11:00 am - 10:00 pm) y el Recorrido de Sombreros y Mechones (4:00 pm - 6:00 pm) desde el Colegio Luis Carlos Galán. En la noche (7:30 pm), el escenario recibirá a Raymond “La Diferencia” (homenajeando a su tío Dogar) y al “Rey de los Pueblos”, Farid Ortiz.

Jueves 05 de febrero: Espacio para la memoria con el conversatorio “Las Madres comunitarias. Historia oral del barrio” (5:00 pm - 6:30 pm) y el Concierto Ministerial Ecuménico (7:00 pm - 11:00 pm).

Viernes 06 de febrero: Se llevará a cabo “La Noche del Talento Pozonero”, una vitrina para los artistas locales desde las 7:00 pm hasta la 1:00 am.

Sábado 07 de febrero: Mañana dedicada a los más pequeños con el Festival de la primera infancia (8:00 am - 12:00 pm) y, por la noche, el Concierto Central de Aniversario con la emisora El Sol (7:00 pm - 2:00 am).

Domingo 08 de febrero (Día del Aniversario): Gran cierre con la Noche de Coronación del Certamen Chica Pilandera, la premiación del Festival del Arroz y las presentaciones estelares de Charanga Joven, Koffie el Cafetero y la emisora El Sol (7:00 pm - 2:00 am).

El Pozón, un legado de resistencia y diversidad

El Pozón representa uno de los territorios más densos de Cartagena, constituido por 32 sectores y cerca de 100 mil habitantes. Su historia está marcada por la resiliencia: fundado inicialmente por los sectores Central, La Islita y Primero de Mayo, el barrio experimentó un crecimiento acelerado entre 1999 y el año 2000 debido al desplazamiento forzado por el conflicto armado.

Esta realidad dolorosa convirtió al barrio en un territorio receptor de familias de Bolívar, Sucre y la región Andina, Amazónica y del Pacífico, a las que se ha sumado en la última década la comunidad migrante venezolana. Hoy, esa mezcla de costumbres y tradiciones se salvaguarda a través de PILANDO: Festival del Arroz Pozonero, un espacio que busca mantener vivo el legado histórico, fortalecer la identidad y elevar el sentido de pertenencia como una estrategia de resistencia social y construcción del tejido comunitario.

Esta festividad, que este año rinde especial homenaje a las Madres Comunitarias, reafirma a El Pozón como un territorio vivo que construye su futuro desde la cultura y la participación comunitaria.

