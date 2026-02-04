Defensora pidió levantar suspensión de órdenes de captura a cabecillas de disidencias de ‘Calarcá’
Entre los líderes de las disidencias de ‘Calarcá’ están alias, ‘Mechas’, ‘Richard’ y ‘Andrey Avendaño’.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre los grupos al margen de la ley y aseguró que le pidió al Gobierno Nacional evaluar el levantamiento de las órdenes de captura para los jefes de las disidencias de alias ‘Calarcá’.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:
Bogotá
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles