Cartagena corona a los nuevos reyes del XXVI Festival de la Cumbia a la manera cartagenera

En una noche donde el sonar de la gaita se impuso sobre las brisas, Cartagena celebró la gran final de la versión XXVI del Festival de la Cumbia a la manera cartagenera. La jornada, que debió ser reprogramada debido a las fuertes ráfagas de viento que afectaron la logística y seguridad en días pasados, se convirtió en el escenario perfecto para honrar nuestro patrimonio.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó la resiliencia de los artistas. “La cumbia es nuestra cédula ante el mundo y hoy, a pesar de los contratiempos climáticos, hemos demostrado que nuestra tradición es más fuerte que cualquier viento. Felicitamos a los ganadores porque con su arte mantienen encendida la llama de la identidad cartagenera. ¡Este es el verdadero desquite de la cultura y la fe!”.

Ganadores

Tras una reñida competencia que evaluó la cadencia, el coqueteo y la destreza musical, el jurado dio a conocer el veredicto:

Parejas Bailadoras (Categoría Mayores): Rafael Eduardo Vargas Guzmán y Carmen Victoria Salinas.

Parejas Bailadoras (Categoría Juvenil): Kliverson Salas y Sharis Julio Torres.

Canción Inédita: “Virgen de la Candelaria” de Steven Sarmiento.

Grupo Folclórico Musical: Grupo Candelilla.

Mejor Tamborero: Proyecto 40.

Mejor Gaitero: Grupo Kumajana.

La directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, destacó el significado de la fecha: “Aunque oficialmente celebramos el Día Nacional de la Cumbia cada 2 de febrero en honor a la Virgen de la Candelaria, hoy cerramos con broche de oro esta festividad. Nos llena de orgullo ver a maestros como Rafael Eduardo y Carmen Victoria, y a jóvenes como Kliverson y Sharis, custodiando este legado. Cartagena es y seguirá siendo el epicentro del folclor que nos conecta con nuestras raíces más profundas”.

El Día Nacional de la Cumbia se celebra originalmente el 2 de febrero para coincidir con las fiestas de la Candelaria, simbolizando la fusión de la devoción religiosa con los rituales de libertad de nuestras comunidades. Este año, el festival se extendió para garantizar una celebración segura y brillante, permitiendo que el “desquite” fuera total para propios y visitantes.

La Alcaldía de Cartagena y el IPCC invitan a la ciudadanía a disfrutar del último día del Festival del Frito este miércoles 4 de febrero.