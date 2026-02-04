Cartagena avanza en la actualización de la política pública que fortalecerá el empleo local

En el marco de una nueva mesa de trabajo por la mano de obra local, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación, dio a conocer los avances en la actualización de la Política Pública de Mano de Obra Local, un instrumento orientado a fortalecer la contratación del talento humano local, garantizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y decentes, y responder a las necesidades actuales del mercado laboral.

La mesa fue liderada por la asesora para la Sostenibilidad y el Capital Social, Alejandra Espinosa, y contó con la participación de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda, el Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES), el Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena y el Caribe (IDACC), sindicatos, gremios económicos, empresas del sector industrial de Mamonal y líderes comunitarios, quienes aportaron sus experiencias y visiones en torno al empleo local.

Durante el encuentro, el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, presentó el cronograma y la línea de trabajo para la reformulación de la Política Pública de Mano de Obra Local, un proceso que cuenta con el acompañamiento técnico y metodológico de Planeación y que será adelantada por la Secretaría de Hacienda, a través de su Unidad de Desarrollo Económico.

“Este proceso busca construir una política pública sólida, actualizada y con indicadores claros, que responda a las dinámicas reales del mercado laboral y a las necesidades de los cartageneros. Nuestro compromiso es brindar toda la asistencia necesaria para que sea una política inclusiva, participativa y que cobije a todos los sectores económicos de la ciudad, no solo el industrial. En octubre, esperamos contar con el documento para aprobación”, afirmó Emilio Molina Barboza, secretario de Planeación Distrital.

La mesa, desarrollada este 3 de febrero, corresponde a la sexta realizada en el marco de este proceso y es la primera del año 2026, dando continuidad a las cinco mesas adelantadas durante 2025. Actualmente, la reformulación de la política se encuentra en la etapa de alistamiento, fase en la que ya se elaboró el informe de evaluación de la política vigente.

Dicho informe concluyó que la política actual, el Acuerdo N. 017 de 2014 y con más de 10 años de vigencia, requiere una actualización integral para convertirse en un documento técnico de mayor rigor, con indicadores claros y herramientas de seguimiento, que permita atender de manera efectiva las necesidades actuales del sector laboral local.

En la etapa de alistamiento también se completó el barrido de los documentos normativos que sirven de base para la política pública. En los próximos meses, el proceso avanzará con el mapeo de actores y la construcción de la estrategia de participación ciudadana, que dará paso a la etapa de agenda pública, en la que se promoverá la participación activa de las comunidades, sindicatos, trabajadores, gremios económicos y empresas.

“Con grandes expectativas, miramos el proceso anunciado para la construcción de la política pública. Será una herramienta para la protección, participación y priorización de la mano de obra local”, declaró Juan Carlos Céspedes, presidente y representante legal de la Asociación de Mano de Obra Local en Cartagena.

Se espera que la etapa de agenda pública arranque en marzo con la participación de los diferentes actores del territorio, mientras que la formulación inicie en el segundo semestre. En octubre de 2026, se prevé que el documento de la política esté listo para su aprobación.

Con la actualización de esta política pública, la administración del alcalde Dumek Turbay reafirma su compromiso con la inclusión laboral de los cartageneros y con un desarrollo económico equitativo, en coherencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo 2024–2027: Cartagena, ciudad de derechos.