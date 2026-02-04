ALMA Air se alista para abrir una nueva era del turismo sostenible en Colombia

Con el inicio de febrero, ALMA Air entra en los últimos meses de preparación antes del esperado regreso de los hidroaviones a los cielos y vías navegables de Colombia, marcando un hito en la conectividad aérea y fluvial del país. La compañía avanza en estrecha coordinación con Aerocivil, Dimar y autoridades locales para garantizar que cada operación cumpla con los más altos estándares en seguridad y protección ambiental.

La seguridad no es un protocolo más, es parte del ADN de los propietarios de ALMA Air, un compromiso construido durante décadas en la aviación internacional.

A esto se suma el enfoque ecológico de los hidroaviones, una alternativa que permite reducir el impacto en ríos, lagos y mares, y que refuerza la visión de un turismo responsable y alineado con la conservación de los ecosistemas colombianos.

En paralelo, la aerolínea asegura sus primeras bases operativas en Medellín, en el aeropuerto Olaya Herrera, y en Cartagena, en el Rafael Núñez, mientras mantiene conversaciones con Barranquilla como posible alternativa estratégica. Estas sedes serán el punto de partida de una red de conexiones que promete integrar regiones históricamente apartadas a los principales circuitos turísticos y económicos del país.

“El regreso de los hidroaviones a Colombia está cada vez más cerca. En ALMAnos encontramos en los últimos meses del proceso de certificación con Aerocivil, asegurando las instalaciones tanto en Medellín como en Cartagena, así como preparando los aviones con los procedimientos de mantenimiento más rigurosos y los pilotos estarán en Florida para recibir la mejor capacitación antes de nuestro lanzamiento. La seguridad es el ADN de los propietarios de ALMA, y lo ha sido durante décadas.” Asegura, Rupert Stebbings, CEO de ALMA Air.

Los aviones, actualmente en el extranjero, serán entregados en Colombia conforme avance el proceso de certificación AOC con Aerocivil. Al mismo tiempo, los pilotos de ALMA Air se entrenan en Florida, USA, para recibir formación especializada en operación de hidroaviones, reafirmando que, en materia de seguridad, no existen atajos ni concesiones.

La llegada de los hidroaviones a Medellín abrirá la puerta a nuevas experiencias turísticas: destinos como Guatapé, Ayapel, Mompox y la costa del Pacífico estarán a solo minutos de vuelo, reduciendo de manera significativa los tiempos de desplazamiento. En Cartagena, las conexiones facilitarán el acceso entre ciudades costeras y paraísos naturales como las islas de Múcura y Barú, fortaleciendo la oferta turística del Caribe colombiano.

En las próximas semanas, los futuros pasajeros podrán consultar el portafolio completo de experiencias a través del sitio web: www.flyalma.com, que se actualizará conforme avance la certificación con Aerocivil.

Mientras tanto, ALMA Air inicia la ampliación de su equipo y recibe el interés de inversionistas que ven en esta iniciativa la nueva ola de experiencias turísticas en Colombia, un proyecto que promete transformar la forma de viajar y descubrir el país.