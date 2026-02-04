Alerta por demoras en entrega de alimentación especializada para niños

En Colombia crece la preocupación por las barreras en la entrega de alimentos con propósitos médicos especiales, fórmulas nutricionales diseñadas para pacientes que requieren soporte alimentario específico debido a condiciones médicas que limitan el consumo de alimentos o lacteos convencionales.

De acuerdo con un análisis basado en información de la Superintendencia Nacional de Salud, entre julio de 2024 y junio de 2025 se han interpuesto al menos 1.120 quejas relacionadas con dificultades para acceder a estos tratamientos, especialmente en menores diagnosticados con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV), donde se presentan mayores casos.

Cambio de nutrición, afectaciones en la falta de entrega de medicmentos

En este caso, la APLV es una reacción del sistema inmunológico frente a las proteínas presentes en la leche de vaca y es considerada la alergia alimentaria más frecuente en el primer año de vida. Puede provocar síntomas digestivos, respiratorios y dermatológicos, e incluso episodios graves si no se maneja de forma adecuada.

En estos casos, el manejo nutricional suele incluir dietas libres de lácteos o el uso de fórmulas especializadas, conocidas como alimentos con propósitos médicos especiales, que buscan garantizar el crecimiento y desarrollo del menor sin generar reacciones alérgicas.

Aunque la APLV no es considerada una enfermedad huérfana, algunos pacientes con patologías complejas también dependen de este tipo de nutrición especializada como parte fundamental de su tratamiento.

Sin embargo, expertos advierten que la dificultad real está en el acceso oportuno a estas fórmulas médicas que reemplazan la nutrición convencional.

Barreras en autorizaciones y entregas

Las principales dificultades reportadas por las familias corresponden a retrasos en autorizaciones, entregas incompletas y negaciones en la entrega del tratamiento nutricional especializado.

Cifras que evidencian las dificultades para acceder a esta nutrición especializada en la primera infancia.

34,2% retrasos en autorización

25,5% entrega incompleta o tardía

35,9% negación de entrega

4,5% negación de autorización

El doctor Juan Pablo Riveros, pediatra especialista en gastroenterología, hepatología y nutrición infantil y miembro de la junta directiva del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (Colgahnp), explicó en entrevista que estas fallas pueden afectar directamente el estado nutricional de los menores.

El especialista señaló que hay casos en los que los niños necesitan varias latas mensuales de fórmula médica y reciben solo una parte, lo que impacta su crecimiento y desarrollo. Además, advirtió que estas fórmulas, en muchos casos, representan el único alimento seguro para pacientes con condiciones criticas que dependen de esta unico sumistro de alimentación.

Riveros también explicó que esta alergia suele detectarse en etapas tempranas, principalmente durante el primer año de vida, un momento clave para iniciar un tratamiento oportuno y prevenir complicaciones a corto y largo plazo. Sin embargo, el acceso a la nutrición especializada continúa siendo un desafío para muchas familias, debido a las barreras en autorizaciones y entregas que se han venido denunciando.

Historias detrás de las cifras

Más allá de los datos, las familias aseguran que la situación tiene un impacto directo en la vida cotidiana.

Yaneth Sierra, madre de Ángel Matías, un niño diagnosticado con síndrome TARP y además, alergia a la proteína de la leche de vaca, afirmó que lleva meses enfrentando dificultades para recibir el alimento especializado que necesita su hijo.

“Hace un año vengo sufriendo por el alimento del niño… he tenido que recurrir a donaciones”, relató la madre, quien además aseguró que la falta de entregas oportunas ha derivado en hospitalizaciones y recaídas asociadas al bajo peso.

Llamado a mejorar la articulación del sistema

Especialistas y familias coinciden en la necesidad de mejorar la articulación entre EPS, farmacias y autoridades de salud para garantizar el acceso oportuno a estos alimentos médicos, que están diseñados para brindar soporte nutricional total o parcial a personas con requerimientos especiales.

Mientras tanto, el debate vuelve a poner sobre la mesa los desafíos del sistema de salud para asegurar tratamientos esenciales en la primera infancia, especialmente cuando la nutrición especializada puede marcar la diferencia entre la estabilidad y el deterioro en la salud de los menores.