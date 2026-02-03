Reporte de Movilidad: habilitada la Avenida Santander

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) informa a los conductores y a la ciudadanía en general que ha sido habilitada la Avenida Santander, en el tramo comprendido desde el sector de Las Tenazas hasta la entrada de Bocagrande, en el carril contiguo al mar.

La reapertura de esta importante vía se realiza luego del cierre preventivo por los altos oleajes que provocaron inundaciones y baja transitabilidad, afectando la movilidad en el sector.

Gracias al trabajo articulado e inmediato de la Alcaldía de Cartagena, a través del Cuerpo de Bomberos, la cuadrilla del Alcalde, las unidades de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y los agentes reguladores del DATT, fue posible restablecer el paso vehicular de manera segura.

Con esta habilitación, los conductores pueden transitar nuevamente desde el sentido Crespo - Bocagrande, recuperando la movilidad en esta arteria vial clave de la ciudad.

El DATT recomienda conducir con precaución y a baja velocidad, ya que las vías aún se encuentran húmedas, con el fin de prevenir accidentes de tránsito y garantizar la seguridad de todos los actores viales.