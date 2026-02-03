Cae presunto expendedor de drogas que intentó sobornar a la Policía para evadir su captura

La Policía Nacional de Colombia capturó a un hombre de 28 años de prisión dad, señalado como presunto expendedor de sustancias alucinógenas, en el marco de labores de patrullaje y control adelantadas en el barrio Las Delicias de Magangué.

El procedimiento se desarrolló cuando la patrulla de vigilancia abordó al individuo que caminaba por el sector y le practicó un registro personal, hallándole en su poder una bolsa con una sustancia con características similares a la base de coca.

Durante el procedimiento, el ciudadano intentó evitar su judicialización ofreciendo una suma de dinero a los uniformados, hecho que configuró el delito de cohecho, por lo que fue capturado de manera inmediata.

“Este resultado demuestra la firmeza y transparencia con la que actúan nuestros policías. No toleramos actos de corrupción y seguimos enfrentando el tráfico de estupefacientes para proteger a nuestras comunidades”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de cohecho.