Oposición interpone demanda a la resolución que da la iniciativa de una asamblea constituyente

Sigue la polémica por la resolución que emitió la Registraduría la cuál dio la aval a la convocatoria de recolección de firmas para una Asamblea Nacional Constituyente. Tras esta decisión, Josías Fiesco, candidato a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático.

Esta demanda fue interpuesta ante el Consejo de Estado por el líder político, quien asegura que, “esta convocatoria sea revocada, ya que va en contra de la Ley”.

“Hemos demandado la resolución 1117 que emitió la Registraduría permitiendo la convocatoria a la recolección de firmas para una Asamblea Constituyente, no lo vamos a permitir porque va en contravía de lo que dice el artículo 376 de la Constitución”, dijo el candidato.

— Josias Fiesco (@josiasfiesco) February 2, 2026

Además, aseguró que para una Asamblea Nacional Constituyente debe ser aprobado por el Congreso de la República por medio de una ley previa y por eso, el candidato a la Cámara, solicitó al Consejo de Estado realizar medidas cautelares ente esta decisión de la Registraduría.

“Para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debe existir una ley previa. Es por eso que también le hemos solicitado al Consejo de Estado las medidas cautelares para que se frene cualquier intención, acción de recolección de firmas o de fondos para esto, porque va en contravía de la norma”, agregó.

Finalmente, el Consejo de Estado ya recibió esta demanda y se espera que en los próximos días, confirme si se aprueba la demanda o se anule. En caso de que se anule, se evitará completamente la recolección de firmas en apoyo a la constituyente.