Netflix emitirá un concierto y un documental sobre el regreso de BTS en marzo

La plataforma de streaming estadounidense Netflix ha anunciado que emitirá un concierto y un documental sobre el regreso de la agrupación surcoreana BTS en marzo.

La presentación en vivo, titulada ‘BTS El Regreso en Vivo | Arirang’, se transmitirá el 21 de marzo a las 7:00 a. m., hora del Este.

El concierto tendrá lugar en Gwanghwamun, Seúl, justo después del lanzamiento de su nuevo álbum “Arirang” el 20 de marzo.

Hamish Hamilton, conocido por dirigir la mayoría de los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl desde 2010, dirigirá la presentación, que será el primer evento en vivo transmitido desde Corea del Sur para todo el mundo.

Una semana después, el documental ‘BTS: El Regreso’ se estrenará en Netflix el 27 de marzo.

La película, dirigida por Bao Nguyen, conocido por el documental ‘La gran noche del pop’, narrará el regreso del grupo que se reúne en Los Ángeles para crear música tras su pausa.

“Arirang” marca el primer álbum nuevo de BTS desde “Proof” de 2022, tras el cual se produjo una pausa en la que sus miembros cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y grabaron numerosos proyectos en solitario.

En enero, BTS anunció su gira mundial para 2026 y 2027, con 79 presentaciones en 34 ciudades de los cinco continentes.